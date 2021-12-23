В Приморье от COVID-19 умерло семь человек за минувшие сутки

Суточная заболеваемость COVID-19 в регионе остается на высоком уровне. По данным оперативного штаба на 23 декабря в крае выявлены еще 452 случая инфекции, за весь период эпидемии коронавирусом заболели 98 542 приморца. Всего за два года 1 508 приморцев не справились с заболеванием.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что наиболее эффективной защитой от тяжёлого заболевания остаётся — бесплатная и доступная для приморцев в 250 пунктах. Министерство здравоохранения России подтверждает, что сейчас в стране циркулирует штамм «омикрон». Вакцина «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к нему. По последним данным, в Приморье вакцинацию прошли 889 940 человек, за последние сутки — 4452 жителя. План прививочной кампании выполнен на 74%. Напомним, до достижения коллективного иммунитета необходимо привить не менее 80% населения.

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