В Приморье от COVID-19 умерло семь человек за минувшие сутки

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что наиболее эффективной защитой от тяжёлого заболевания остаётся — бесплатная и доступная для приморцев в 250 пунктах.
Министерство здравоохранения России подтверждает, что сейчас в стране циркулирует штамм «омикрон». Вакцина «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к нему.
По последним данным, в Приморье вакцинацию прошли 889 940 человек, за последние сутки — 4452 жителя. План прививочной кампании выполнен на 74%. Напомним, до достижения коллективного иммунитета необходимо привить не менее 80% населения.