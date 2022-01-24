Службу «122» мобилизовали на борьбу с «пятой волной» COVID-19 в Приморье

Службу «122» мобилизовали на борьбу с «пятой волной» COVID-19 в Приморье
Службу «122» мобилизовали на борьбу с «пятой волной» COVID-19 в Приморье
Сегодня, 14:20Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Получить информацию о коронавирусе, работе пунктов вакцинации от COVID-19 и порядке получения соответствующего QR-кода приморцы могут через единую службу «122». С начала 2022 года этой возможностью уже воспользовались более 60 тысяч человек.

По информации регионального министерства цифрового развития и связи, ежедневно на линии в колл-центре «Здравоохранение» выходит 61 оператор. При этом периодически возникает необходимость привлечь к приёму звонков дополнительных специалистов, в том числе на помощь приходят волонтёры.

В прошлом году колл-центр приняли свыше 1,1 миллиона звонков. С начала 2022 года уже поступило более 60 тысяч звонков. Чаще всего граждане интересуются возможностью записаться на приём к врачу, запрашивают информацию об адресах и режиме работы пунктов вакцинации, порядке получения QR-кода.

Отметим, по поручению правительства России в связи с «пятой волной» коронавируса единую службу «122» по COVID-19 мобилизуют во всех регионах страны. Направлено 700 млн рублей на дооснащение таких колл-центров, усиление штата операторов и внедрение голосовых помощников на базе искусственного интеллекта.

Сюжеты:
Приморье
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