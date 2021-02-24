Не на помойке себя нашли

Под контролем Приморского экологического оператора в регионе постепенно вводится раздельный сбор отходов и дуальная система сбора мусора. Этот метод подразумевает разделение отходов на два потока: неперерабатываемые отходы, идущие на сортировку и захоронение, и перерабатываемые, которые отправляются на досортировку, переработку и создание новых товаров.
Как на данный момент обстоят дела с раздельным сбором мусора, что уже было сделано для этого в Приморье и к чему регион стремится, разбирался «Золотой Рог».
В Приморье реализуется нацпроект «Экология», который создан для приучения граждан к раздельному сбору отходов и увеличению доли перерабатываемого мусора. Предполагается, что к 2024 году отходов, направленных на утилизацию, будет всего 13%, а в обработку будет направляться до 60% от общего числа.
«Олег Кожемяко поставил задачу в течение этого года полностью внедрить раздельный сбор мусора во Владивостоке. А к 2023 году он должен появиться во всех городах и районах Приморья. Работа в данном направлении уже началась. Сейчас, например, составляется современный контейнерный парк», — заявляла ранее зампред правительства Приморского края Елена Пархоменко.
Параллельно в крае реализуется еще одна государственная программа — «Охрана окружающей среды Приморского края», рассчитанная на срок до 2027 года. Ее цель — подготовить горожан к сознательному обращению с мусором.
Примечательно, что программа уже дала первые положительные результаты. По словам заместителя председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Николая Селюка, одним из достижений 2020 года стало уменьшение количества стихийных свалок в Приморье.
«Раньше приезжаешь к населенному пункту — и где-нибудь да свалочки есть. Сейчас нет, сейчас как-то всё поцивильнее стало. В целом эта история всегда будет тяжелой, но она нужная. Раздельный сбор мусора необходим, его нужно вводить, формировать культуру, благодаря которой люди будут все отходы сортировать и понимать, что бумага сюда, стекло сюда, а батарейки я в ведро не кину, батарейки надо вот тут положить и искать специальный контейнер. И контейнеров стало больше», — считает Николай Селюк.
Во Владивостоке, на Бородинской 30б, работает постоянный пункт приема вторсырья. Сюда можно принести пластиковые флаконы от бытовой химии, крышки от бутылок, макулатуру, батарейки, лекарства, косметику, светодиодные и люминесцентные лампы, технику и провода. А также деревянные спички, зубочистки, шпажки, палочки от мороженого или еды, катушки от ниток, зубные щётки без щетинок, стружку из точилок и сточенные карандаши, натуральные пробки, бумажные втулки от салфеток, любые верёвки и нитки из натуральных материалов.
Но вот сдать пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые и жестяные банки, а также бумажные яичные лотки здесь уже нельзя. Для сбора таких отходов во Владивостоке ставят оранжевые сетки от Приморского экологического оператора.
С начала 2021 года в крупных муниципалитетах и районах Приморья экологический оператор установил более тысячи мусорных контейнеров, в том числе для раздельного сбора отходов. До конца года в крае должно появиться еще около 1,5 тысяч новых урн. Сейчас они есть в Октябрьском, Красноармейском, Михайловском, Хасанском, Хорольском, Спасском районах и округах, во Владивостоке, Дальнегорске, Дальнереченске и Партизанске.
«Всего поставили 980 обычных контейнеров и 53 для раздельного сбора отходов», — уточнили специалисты краевого предприятия «Приморский экологический оператор».
Как отмечает заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко, процесс обновления и установки мусорных контейнеров проходит благодаря реализации программы, которая дала старт в крае еще в 2020 году.
«Это не просто обновление, но и установка емкостей там, где их никогда не было, особенно в отдаленных населенных пунктах. Мы не просто ставим контейнеры, но и оборудуем под них площадки, на что из бюджета Приморья направлено почти 200 миллионов рублей. Параллельно закупаем и мусороуборочную технику», — обозначила Елена Пархоменко.
Напомним, что первыми в конце 2020 года разделять отходы начали три приморских муниципалитета — Владивосток, Артём и Надеждинский район. В ноябре там было установлено 170 контейнеров для раздельного сбора мусора.
Несмотря на то что количество проводимых мероприятий, направленных на популяризацию раздельного сбора мусора растет, людей, сортирующих отходы, по-прежнему не так много.
Например, на самую первую акцию по приёму вторсырья от «РазДельного сбора», которая состоялась во Владивостоке в мае 2018 года, пришло всего 52 человека. Сейчас на каждой акции насчитывают около 700-800 сознательных жителей столицы Дальнего Востока.
Чтобы раздельный сбор отходов стал постепенно внедряться в быт приморцев, власти и социально ответственный бизнес сделали упор на молодое поколение.
Так, во всероссийском детском центре «Океан» участников смен приучали собирать пластиковую тару в специальный аппарат в виде бутылки — пандомат. Чтобы отправить на переработку пустую емкость из-под воды или другого напитка, необходимо просканировать штрих-код и опустить в открывшееся отверстие смятую бутылку. Воспитанникам ВДЦ «Океан» такой способ сбора мусора понравился, и они быстро научились сортировать мусор.
Сейчас к работе с пандоматами приучают студентов ВГУЭС. В спорткомплексе «Чемпион» эти аппараты были установлены специально для пластиковой тары. Ее будут собирать, а в дальнейшем отдавать на переработку. Такой способ сбора мусора поможет приобщить молодежь к осознанному обращению с отходами.
«Я очень рада, что этот проект появился в нашем регионе. Во-первых, он социально значимый. Во-вторых, это очень важно и для экономики. И, в-третьих, это культура. Замечательно, что проект стартовал именно с нашего вуза. У нас обучается около 5 тысяч студентов в дневной форме, которые, впитав экологические идеи здесь, будут распространять их в своих семьях и в обществе», — рассказала ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева.
К концу февраля первый пандомат появится в одном из магазинов популярной сети супермаркетов.
Собирать, вывозить и передавать на переработку пластик будет КГУП «Приморский экологический оператор», который обзавелся специальной техникой. Она хороша тем, что может не смешивать бытовые отходы с собранным отдельно пластиком. Такими свойствами обладают два МАЗа с ярким и запоминающимся логотипом по бокам. В ближайшем будущем их количество будет увеличено в разы.
Как заявляют специалисты, которые работают в направлении раздельного сбора мусора, многие люди уже готовы сортировать отходы, но их останавливает отсутствие инфраструктуры для раздельного сбора. Именно простота сбора и гарантия, что собранный по разным фракциям мусор не будет смешан с остальным, поможет к 2024 году достичь намеченных целей.
Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ.