В Приморье построят четвёртый мусоросортировочный комплекс

В селе Глазовка Приморского края строят четвёртый мусоросортировочный комплекс. Его запуск позволит сортировать отходы в Лесозаводском городском округе и в Кировском районе, сообщили в правительстве региона.

В данный момент специалисты устанавливают оборудование — запуск комплекса запланирован на март текущего года. Его мощность составит 10 тысяч тонн отходов в год при работе в одну смену. Запуск комплекса позволит отбирать полезные фракции — стекло, пластик, бумагу, жестяные, алюминиевые банки и полиэтилен, пригодные для вторичной переработки. Отдельно будут сортироваться опасные отходы, которые затем направят на специализированные предприятия по утилизации. «Это уже четвертый подобный комплекс, построенный в Приморском крае. В прошлом году ввели в эксплуатацию такие же линии в Хорольском округе, Пожарском и Дальнереченском районах», — рассказали сотрудники КГБУ «Приморский экологический оператор». По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, места размещения подобных комплексов выбираются исходя из отдаленности территорий. «До старта мусорной реформы проблемой утилизации отходов в отдаленных муниципалитетах практически не занимались. Это был вывоз мусора, максимум, на полигон, а зачастую в ближайший овраг. Поэтому было принято решение построить такие объекты именно в этих районах», — отметила зампред. Сейчас специалисты активно занимаются внедрением раздельного сбора отходов. К 2023 году к системе раздельного сбора должны подключить весь Приморский край. Для этих целей устанавливаются новые контейнеры, закупается спецтехника. Пархоменко отметила, что строительство мусоросортировочных комплексов проходит в рамках реализации национального проекта «Экология», предусматривающего, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку — до 60%.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter