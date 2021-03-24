«Восточно-страховой альянс»: Полисов ОМС хватит всем

Как ранее сообщал «Золотой Рог», у известной приморской компании «Спасские ворота-М» была отозвана лицензия, в связи с чем граждане, имеющие полисы ОМС этой компании, срочно начали их менять.

Как нельзя лучшим вариантом для этого стал «Восточно-страхового альянс», хотя многие жители Приморья давно пользуются ее услугами. В этой связи в офисах «Восточно-страхового альянса» образовался некоторый ажиотаж, люди даже выстраиваются в очередь в страхе «не успеть». Однако сотрудники страховой медицинской организации успокаивают граждан: полис от предыдущей компании продолжает действовать, сроки замены не ограничены, а отказов в получении медицинской помощи быть не может. Ранее директор компании заявлял, что в период неблагополучной эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусной инфекцией нет срочной необходимости посещать офисы страховой организации для замены полисов. Она производится только в том случае, если полис был утерян, сменились имя, фамилия или отчества, а также у документа был ограничен срок действия. «Прежде всего хочу заверить жителей Артемовского городского округа и всего Приморского края, что отзыв лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования АО «СГ «Страховая группа «Спасские ворота-М» не может являться причиной отказа в медицинской помощи. Федеральное законодательство защищает граждан и гарантирует им предоставление необходимого объема медицинских услуг. Что касается замены полиса, то жители Приморского края могут сделать это вплоть до 31 декабря 2021 года» - сообщал директор СМО «Восточно-страховой альянс» Борис Тихонов. Заместитель директора СМО «Восточно-страховой альянс» Лариса Туркеева обращает внимание на то, что все граждане, ранее застрахованные в СГ «Спасские ворота-М», письменно проинформированы о том, что с 10 февраля 2021 года являются застрахованными СМО Восточно-страховой альянс. Страховая компания осуществляет информационное сопровождение и защиту прав граждан на всех этапах оказания им бесплатной медицинской помощи, независимо от наличия отметки о смене страховой медицинской организации на бланке полиса ОМС. Срочной необходимости ставить отметку о смене страховой компании нет, но офисы переполнены. В приеме граждан сотрудники не отказывают, хотя нагрузка на специалистов организации огромная. Каждый специалист принимает от 80 до 120 человек в день. Такой поток людей существует по разным причинам. «Есть определенные моменты со стороны медицинских организаций. На уровне регистратуры, если гражданин предъявляет полис СГ „Спасские ворота-М“, его информируют, что необходимо поставить на бланке отметку о смене страховой компании. Кто-то относится к этому с пониманием и дожидается более спокойного периода. Некоторые воспринимают эту информацию буквально и прямо из поликлиники идут в ближайшие офисы за печатью. В основном так поступают люди старшего поколения, которые не обременены трудовой деятельностью. Исключительными ситуациями являются утрата бланка полиса, ограниченный срок действия полиса (для иностранных граждан и лиц без гражданства), смена персональных данных, когда необходимо не только сменить СМО, но и заказать новый полис», — рассказала заместитель директора СМО «Восточно-страховой альянс». Чтобы снизить социальную напряженность, повысить доступность получения услуги и комфортность обслуживания, компания открывает новые офисы и увеличивает число штатных специалистов. «Новые офисы открыты во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе, потому как основная масса застрахованных в СГ „Спасские Ворота-М“ проживает именно в этих муниципальных образованиях. Кроме того, переоформление полисов проводится в режиме „мобильного офиса“, то есть выезда сотрудника СМО на крупные предприятия», — отметила Лариса Викторовна. Специалисты говорят, что просто поставить печать — мало. Сотруднику необходимо заполнить заявление от имени гражданина о смене страховой компании, внести персональные данные, данные документа удостоверяющего личность, СНИЛС, получить подпись застрахованного лица и пр. На оформление одной страховки в среднем уходит пять — семь минут. Если одни застрахованный переоформляет документы на семью из четырех человек, то процесс занимает минут тридцать. Создается не оправданное впечатление, что прием идет медленно. Отметим, что, помимо обработки заявлений на смену страховой компании, СМО «Восточно-страховой альянс» выдает бланки полисов, заказанные гражданами ранее в СГ «Спасские Ворота-М», и не полученные своевременно. Таких документов 4 811 штук. О месте нахождения не полученных полисов можно узнать по телефону контакт центра 8 800 333 79 03 (звонок бесплатный). Актуальную информацию о месте нахождения пунктов выдачи полисов СМО ВСА, их режиме работы, о документах, необходимых для получения полиса и правах застрахованных лиц вы можете узнать на сайте компании vsa.ru.

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