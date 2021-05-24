Вакцинацию от COVID-19 предложено внести в Национальный календарь прививок

Вакцинацию от COVID-19 предложено внести в Национальный календарь прививок
Вакцинацию от COVID-19 предложено внести в Национальный календарь прививок
Сегодня, 13:07Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
Глава кабинет министров России Михаил Мишустин предложил внести вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок. Такое предложение он озвучил на заседании правительства 20 мая.

«Для этого Правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в Национальный календарь прививок. Соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовлены», — сообщил премьер-министр.

Отметим, что на бесплатную вакцинацию в 2021 году будет выделено более 26 млрд рублей.

На данный момент вакцинация от новой коронавирусной инфекции включена в календарь прививок и относится к необходимым прививкам по эпидемиологическим показаниям только для некоторых категорий людей.

Напомним, Национальный календарь прививок — документ, утверждаемый приказом Минздрава РФ, который определяет сроки и типы вакцинаций (профилактических прививок), проводимых бесплатно и в массовом порядке в соответствии с программой обязательного медицинского страхования (ОМС). Прививочный календарь разрабатывается с учетом всех возрастных особенностей, в том числе и наиболее опасных инфекционных заболеваний у детей первого года жизни.

Сюжеты:
Приморье
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