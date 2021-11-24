Благодаря медицинскому автопоезду профосмотр прошли более 17 тысяч приморских детей

За это время медики успели посетить 20 муниципалитетов края и провести профосмотры более 12 тысяч детей.
По данным краевого минздрава, во время первого тура, с 9 апреля по 6 июня, медицинский автопоезд заехал в 35 сел края. Врачи провели осмотр 4 882 детей.
«Всего за два тура осмотрено 17 133 ребенка. Это 529 детей до года, 182 сироты, 826 опекаемых детей. По итогам диспансеризации на дообследование направлены 4 120 юных жителей края», — уточнили в минздраве.
Организацией работы автопоезда занимается Уссурийская городская больница. Благодаря специалистам это медучреждения сформировали мобильные медбригады из педиатра, хирурга, стоматолога, уролога-андролога, эндокринолога, невролога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, ЛОРа, акушера-гинеколога и психиатра.
По окончании технического обслуживания, медицинский автопоезд продолжит свою работу. Через две недели он стартует в Уссурийске. За это время специалистам нужно успеть сформировать новую бригаду и составить маршрут, в котором обязательно учесть пожелания приморцев.
Кстати, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.