Благодаря медицинскому автопоезду профосмотр прошли более 17 тысяч приморских детей

Благодаря медицинскому автопоезду профосмотр прошли более 17 тысяч приморских детей
Благодаря медицинскому автопоезду профосмотр прошли более 17 тысяч приморских детей
Сегодня, 09:19Здоровье и экологияФото: pxhere.com
За два тура автопоезда по Приморью медики осмотрели 17 133 ребенка. Летне-осенний тур мобильной бригады детских врачей длился с 6 июня по 13 ноября.

За это время медики успели посетить 20 муниципалитетов края и провести профосмотры более 12 тысяч детей.

По данным краевого минздрава, во время первого тура, с 9 апреля по 6 июня, медицинский автопоезд заехал в 35 сел края. Врачи провели осмотр 4 882 детей.

«Всего за два тура осмотрено 17 133 ребенка. Это 529 детей до года, 182 сироты, 826 опекаемых детей. По итогам диспансеризации на дообследование направлены 4 120 юных жителей края», — уточнили в минздраве.

Организацией работы автопоезда занимается Уссурийская городская больница. Благодаря специалистам это медучреждения сформировали мобильные медбригады из педиатра, хирурга, стоматолога, уролога-андролога, эндокринолога, невролога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, ЛОРа, акушера-гинеколога и психиатра.

По окончании технического обслуживания, медицинский автопоезд продолжит свою работу. Через две недели он стартует в Уссурийске. За это время специалистам нужно успеть сформировать новую бригаду и составить маршрут, в котором обязательно учесть пожелания приморцев.

Кстати, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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