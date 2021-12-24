В Приморье не планируют ужесточать ограничения из-за коронавируса

По информации ведомства, на стационарном лечении находятся более 2,1 тысячи человек, коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями сохраняется в 24 медорганизациях.
Ранее председатель краевого правительства Вера Щербина на пресс-конференции по итогам года сообщила, что в декабре 2021 года тяжёлых больных с коронавирусной инфекцией меньше, чем год назад, но смертность от этого заболевания в этом году выше.
Глава краевого правительства на вопрос, предполагается ли введение локдауна, ответила отрицательно.
По её словам, это самая крайняя мера, применять которую очень нежелательно. В прошлом году меры, применяемые для ограничения распространения пандемии, опустошили краевой бюджет.
— Была ситуация, когда опасались, что нечем будет платить зарплату, как в 90 годы — резко сократились доходы, поскольку многие предприятия встали, не работал малый бизнес, — говорит Вера Щербина.
При этом из краевой казны выделялись средства на оказание мер поддержки, финансовой помощи и гражданам, и предпринимателям. Например, создавались временные рабочие места. Глава правительства отметила, что удалось избежать разбалансировки бюджета во многом благодаря помощи федерального центра.
— Сейчас вводить ограничения, которые могли привести к подобному состоянию бюджета, это лишнее — экономика просто не выдержит. Поэтому учимся жить в нынешних реалиях, — подчеркнула Вера Щербина.
Она почеркнула важность соблюдения правил профилактики новой коронавирусной инфекции. Наиболее эффективным методом защиты от тяжелого заболевания остается вакцинация — бесплатная и доступная для приморцев в 250 пунктах.