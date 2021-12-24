В Приморье не планируют ужесточать ограничения из-за коронавируса

В Приморье не планируют ужесточать ограничения из-за коронавируса
В Приморье не планируют ужесточать ограничения из-за коронавируса
Сегодня, 16:03Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В крае за последние сутки выявлено 449 новых случаев COVID-19. Это немного меньше, чем отмечалось за последние недели. Однако, как заявили в краевом министерстве здравоохранения, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по-прежнему остаётся достаточно высоким, эпидемиологическая ситуация напряжённая.

По информации ведомства, на стационарном лечении находятся более 2,1 тысячи человек, коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями сохраняется в 24 медорганизациях.

Ранее председатель краевого правительства Вера Щербина на пресс-конференции по итогам года сообщила, что в декабре 2021 года тяжёлых больных с коронавирусной инфекцией меньше, чем год назад, но смертность от этого заболевания в этом году выше.

Глава краевого правительства на вопрос, предполагается ли введение локдауна, ответила отрицательно.

По её словам, это самая крайняя мера, применять которую очень нежелательно. В прошлом году меры, применяемые для ограничения распространения пандемии, опустошили краевой бюджет.

— Была ситуация, когда опасались, что нечем будет платить зарплату, как в 90 годы — резко сократились доходы, поскольку многие предприятия встали, не работал малый бизнес, — говорит Вера Щербина.

При этом из краевой казны выделялись средства на оказание мер поддержки, финансовой помощи и гражданам, и предпринимателям. Например, создавались временные рабочие места. Глава правительства отметила, что удалось избежать разбалансировки бюджета во многом благодаря помощи федерального центра.

— Сейчас вводить ограничения, которые могли привести к подобному состоянию бюджета, это лишнее — экономика просто не выдержит. Поэтому учимся жить в нынешних реалиях, — подчеркнула Вера Щербина.

Она почеркнула важность соблюдения правил профилактики новой коронавирусной инфекции. Наиболее эффективным методом защиты от тяжелого заболевания остается вакцинация — бесплатная и доступная для приморцев в 250 пунктах.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
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