В Приморье не планируют ужесточать ограничения из-за коронавируса

В крае за последние сутки выявлено 449 новых случаев COVID-19. Это немного меньше, чем отмечалось за последние недели. Однако, как заявили в краевом министерстве здравоохранения, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по-прежнему остаётся достаточно высоким, эпидемиологическая ситуация напряжённая.

По информации ведомства, на стационарном лечении находятся более 2,1 тысячи человек, коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями сохраняется в 24 медорганизациях. Ранее председатель краевого правительства Вера Щербина на пресс-конференции по итогам года сообщила, что в декабре 2021 года тяжёлых больных с коронавирусной инфекцией меньше, чем год назад, но смертность от этого заболевания в этом году выше. Глава краевого правительства на вопрос, предполагается ли введение локдауна, ответила отрицательно. По её словам, это самая крайняя мера, применять которую очень нежелательно. В прошлом году меры, применяемые для ограничения распространения пандемии, опустошили краевой бюджет. — Была ситуация, когда опасались, что нечем будет платить зарплату, как в 90 годы — резко сократились доходы, поскольку многие предприятия встали, не работал малый бизнес, — говорит Вера Щербина. При этом из краевой казны выделялись средства на оказание мер поддержки, финансовой помощи и гражданам, и предпринимателям. Например, создавались временные рабочие места. Глава правительства отметила, что удалось избежать разбалансировки бюджета во многом благодаря помощи федерального центра. — Сейчас вводить ограничения, которые могли привести к подобному состоянию бюджета, это лишнее — экономика просто не выдержит. Поэтому учимся жить в нынешних реалиях, — подчеркнула Вера Щербина. Она почеркнула важность соблюдения правил профилактики новой коронавирусной инфекции. Наиболее эффективным методом защиты от тяжелого заболевания остается вакцинация — бесплатная и доступная для приморцев в 250 пунктах.

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