Приморские медики призывают людей с признаками простуды сидеть дома

В Приморье с прошлой недели отмечается рост числа заболевших COVID-19. За последние сутки выявлены ещё 382 случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё неделю назад отмечалось 305 новых случаев.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, пока в Приморье ещё активно циркулирует штамм «дельта». В регионе зафиксирован только один случай заболевания «омикроном». Об этом свидетельствуют данные исследований, проводимых на основе анализа биологического материала от больных новой коронавирусной инфекцией. В ряде регионов России в связи с осложнением эпидситуации требуется переход в мобилизационный режим. Так, на прошлой неделе в Санкт-Петербурге обновлен антирекорд по заболеваемости — более 9 тысяч инфицированных за сутки. Отмечается, что «пятая волна» коронавируса оказалась самой масштабной. Ухудшение эпидемиологической ситуации прогнозируют и в Приморье. Врачи призывают пройти вакцинацию от COVID-19 и ревакцинацию всем, кто привился более полугода назад. В крае количество привитых составляет 949 216 человек, план по законченной вакцинации выполнен на 61,35%. Этого показателя охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции недостаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет на территории Приморья. Напомним, что в Приморье действует единый номер «122» для обращений граждан за оказанием медицинской помощи, получением разъяснений, ответов на вопросы оказания помощи при новой коронавирусной инфекции. Каждый может позвонить по этому номеру, чтобы записаться к врачу и получить помощь по новой коронавирусной инфекции, попасть в амбулаторный инфекционный центр, узнать их режим работы, вызвать врача на дом. Медик настоятельно рекомендуют: при первых симптомах заболевания — насморк, кашель, першение в горле, слезотечение, не следует ходить на работу, в общественные места. Если температура ниже 38 градусов — необходимо пойти в инфекционный кабинет поликлиники. Если температура выше 38,5 градусов или есть одышка, нужно вызвать врача терапевта или педиатра на дом.

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