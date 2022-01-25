В Приморье в ближайшие дни придёт вакцина для детей «Спутник М»

Во Владивостоке закрыто 11 групп в десяти детсадах, шесть классов в пяти школах переведены на дистанционный формат обучения в связи с карантином по COVID-19, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, ситуация с коронавирусной инфекцией в Приморье остается напряженной. Ежедневно регистрируется всё больше новых случаев заболевания. Медики готовят резервный коечный фонд, госпитали дооснащаются кислородом и медикаментами, усиливаются персоналом поликлиники, формируются группы волонтёров из числа студентов профильных учебных заведений. Между тем, всё больше данных появляется о том, что новый штамм «омикрон» оказался не только сверхзаразным, но более опасным для детей по сравнению с дельтой и предшествующими ему «реинкарнациями» ковида. По данным Роспотребнадзора, в настоящий момент наибольшее число новых случаев коронавируса в России выявляется среди детей, приводит данные ведомства Medportal. В США по состоянию на 1 января уровень госпитализации среди детей до 5 лет увеличился на 48% по сравнению с началом декабря. Сейчас в больницы ежедневно попадают в среднем около 800 детей и подростков до 18 лет. Одно из объяснений стремительного роста госпитализации среди детей связано с особенностями инфекции, вызванной омикроном. По сравнению с дельтой, новый вариант коронавируса хуже размножается в нижних отделах лёгких, но легко — в бронхах. Поскольку у детей просвет бронхов меньше, чем у взрослых, то при воспалении бронхи быстрее закупориваются, что приводит к дыхательной недостаточности. — При заражении омикроном происходит поражение бронхолёгочного дерева, и это чрезвычайно опасно для детей, — предупреждает врач-педиатр Елена Тысячная. — Развивается такое заболевание, как бронхиолит, которое сопровождается резким и быстрым нарастанием дыхательной недостаточности, падением сатурации и критическим состоянием ребенка. У детей дошкольного и школьного возраста чаще ковид протекает под маской бронхообструктивного синдрома (свистящее, шумное дыхание), приступов удушья, участия вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, часто развивается малопродуктивный кашель. При выраженной обструкции может появиться шумный выдох, увеличение частоты дыхания, развитие дыхательной недостаточности. Как осложнение возникает пневмония. Отметим, в конце декабря Минздрав внёс вакцинацию подростков 12-17 лет от COVID-19 в национальный календарь прививок, а в минувшие выходные первые партии вакцины «Спутник М» для детей начали поступать в прививочные пункты по всей России. В Приморье данная вакцина должна поступить в ближайшие дни. Край запросил 30 тысяч доз, но сколько точно придёт, пока неизвестно.

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