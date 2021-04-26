Опубликован график работы поликлиник в Приморье во время майских праздников

Опубликован график работы поликлиник в Приморье во время майских праздников
Опубликован график работы поликлиник в Приморье во время майских праздников
Сегодня, 18:02Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
Правительство Приморского края опубликовало изменённый график работы поликлиник в период с 1 по 11 мая — во время праздников.

В приморском министерстве здравоохранения отметили, что 3, 5 и 7 мая поликлиники будут принимать пациентов без изменений графика.

Дежурные службы будут работать в поликлиниках все дни, кроме 2 и 9 мая — они выпадают на воскресенье.

«С 1 по 11 мая в поликлиниках также можно будет пройти вакцинацию, открыть или закрыть больничный лист, получить справки или рецепты. Во все дни, кроме 2 и 9 мая, будут осуществляться выезды бригад на вызовы к пациентам», — рассказали в ведомстве.

Всех пациентов, ранее записанных к специалистам на выпадающие выходные дни — 4, 6 мая, — регистраторы поликлиники оповестят и перезапишут на ближайшие дни.

Стационары, травматологические пункты и станции скорой медицинской помощи будут работать без изменений в круглосуточном режиме.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ВладивостокБольницыЗдравоохранениепраздник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы