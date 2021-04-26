В одном из районов Приморья сняли карантин АЧС

В одном из районов Приморья сняли карантин АЧС
В одном из районов Приморья сняли карантин АЧС
Сегодня, 12:56Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Карантин, введённый из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС), сняли в охотничьем хозяйстве «Тигровое» в Михайловском районе Приморья. В регионе продолжают действовать семь очагов заболевания.

По словам представителей государственной ветеринарной инспекции Приморья, с начала года в крае зарегистрировано 12 случаев АЧС, пять из них оздоровлены.

«Еще один карантин снят в охотничьем хозяйстве „Тигровое“. Губернатор Приморского края на прошлой неделе подписал распоряжение о снятии там ограничений», — отметили специалисты.

Сейчас в Приморье продолжают действовать семь очагов АЧС в Надеждинском, Михайловском, Хасанском, Партизанском районах, Артемовском городском округе.

Специалисты напоминают, чтобы не занести инфекцию в личные хозяйства, необходимо соблюдать ряд правил: давать свиньям проваренный корм, ухаживать за ними в специальной одежде, не использовать лесную подстилку, регулярно травить грызунов. При этом, для человека заболевание опасности не представляет.

Сюжеты:
Приморский край
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