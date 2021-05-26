В России может появиться Экологический кодекс

Она отметила, что реализация национального проекта «Экология» играет важную роль, в последнее время были приняты документы, определившие порядок обращения с отходами производства, потребления, ликвидации накопленного экологического вреда. «Реализация этих законов позволит в ближайшие годы кардинально поменять ситуацию. Мы приняли целый ряд документов, для реализации которых сейчас разрабатываются нормативные акты. Готовится очень важный законопроект о гарантиях конституционного права каждого гражданина иметь информацию о состоянии окружающей среды. В повестке — подготовка закона об усилении финансовой ответственности предприятий, которые наносят экологический ущерб. Об этом говорил Президент РФ в Послании Федеральному Собранию», — сообщила Валентина Ивановна.