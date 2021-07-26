Находкинская горбольница получила новое диагностическое оборудование

По словам заместителя главврача по лечебной работе Дмитрия Потешкина, теперь у граждан появилась возможность получить те услуги, за которыми приходилось обращаться во Владивосток.
Один из аппаратов называется бодиплетизмограф.Необходим, чтобы проводить исследования функций внешнего дыхания человека. Показывает на сколько легкие пациента способны к расширению и газобмену, «сообщает» специалистам еще массу важных параметров.
Другой прибор называется электромиограф. С его помощью проводят диагностику нейромышечных заболеваний, когда есть проблемы с моторикой. Он же подскажет причину болей в спине.
А новый велоэргометр придется кстати при лечении сердечно-сосудистых больных. Он позволит рассчитать допустимую физическую нагрузку при болезнях сердца.
Кроме того врачи получили еще несколько дополнительных медицинских аппаратов. Пока идет их монтаж и настройка.
Полученное оборудование придется очень кстати к в ходе углубленной диспансеризации граждан, которые переболели коронавирусом, стартовавшей 1 июля.
Аппараты был закуплены по по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения.
В дальнейшем Находкинскую горбольницу ждет капитальный ремонт в нескольких зданиях. На это выделено 26,6 миллиона рублей.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.
Кстати, эпидемия COVID-19 не сильно останавливает жителей Приморья от походов в кинотеатры. на выставки, в музеи и на экскурсии. Согласно данным Приморскстата, в сравнении с первым полугодием 2020 года, в этом году в 2 раза вырос объем предоставленных платных услуг в сфере культуры. При этом думать о здоровье приморцы тоже не забывают. На 148 процентов вырос объем платных услуг в сфере медицины в первой половине 2021 года.