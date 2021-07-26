Находкинская горбольница получила новое диагностическое оборудование

Кстати, эпидемия COVID-19 не сильно останавливает жителей Приморья от походов в кинотеатры. на выставки, в музеи и на экскурсии. Согласно данным Приморскстата, в сравнении с первым полугодием 2020 года, в этом году в 2 раза вырос объем предоставленных платных услуг в сфере культуры. При этом думать о здоровье приморцы тоже не забывают. На 148 процентов вырос объем платных услуг в сфере медицины в первой половине 2021 года.