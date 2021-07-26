Находкинская горбольница получила новое диагностическое оборудование

Находкинская горбольница получила новое диагностическое оборудование
Находкинская горбольница получила новое диагностическое оборудование
Сегодня, 18:27Здоровье и экологияФото: pxhere.com
Медоборудование стоимостью более 8,5 миллионов рублей поставили в поликлинику городской больницы Находки. Современное оборудование позволяет диагностировать состояние мышечной и периферийной нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

По словам заместителя главврача по лечебной работе Дмитрия Потешкина, теперь у граждан появилась возможность получить те услуги, за которыми приходилось обращаться во Владивосток.

Один из аппаратов называется бодиплетизмограф.Необходим, чтобы проводить исследования функций внешнего дыхания человека. Показывает на сколько легкие пациента способны к расширению и газобмену, «сообщает» специалистам еще массу важных параметров.

Другой прибор называется электромиограф. С его помощью проводят диагностику нейромышечных заболеваний, когда есть проблемы с моторикой. Он же подскажет причину болей в спине.

А новый велоэргометр придется кстати при лечении сердечно-сосудистых больных. Он позволит рассчитать допустимую физическую нагрузку при болезнях сердца.

Кроме того врачи получили еще несколько дополнительных медицинских аппаратов. Пока идет их монтаж и настройка.

Полученное оборудование придется очень кстати к в ходе углубленной диспансеризации граждан, которые переболели коронавирусом, стартовавшей 1 июля.

Аппараты был закуплены по по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

В дальнейшем Находкинскую горбольницу ждет капитальный ремонт в нескольких зданиях. На это выделено 26,6 миллиона рублей.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Кстати, эпидемия COVID-19 не сильно останавливает жителей Приморья от походов в кинотеатры. на выставки, в музеи и на экскурсии. Согласно данным Приморскстата, в сравнении с первым полугодием 2020 года, в этом году в 2 раза вырос объем предоставленных платных услуг в сфере культуры. При этом думать о здоровье приморцы тоже не забывают. На 148 процентов вырос объем платных услуг в сфере медицины в первой половине 2021 года.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
медицинаЗдравоохранениеВрачиНаходкаПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы