Компенсации при обследовании в онкодиспансере введут в Приморье

Компенсации при обследовании в онкодиспансере введут в Приморье
Компенсации при обследовании в онкодиспансере введут в Приморье
Сегодня, 18:58Здоровье и экологияФото: primorsky.ru
Частичную компенсацию затрат на проживание введут для приморцев и их сопровождающих, которые приезжают на обследование в краевой онкологический диспансер. Такую меру поддержки анонсировал Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Фото:primorsky.ru

В июле завершилась реконструкция здания поликлиники, которая находится на третьем этаже здания на Русской, 57а. Ежегодно лечение здесь проходят около 2,5 тысяч больных со злокачественными новообразованиями пищевода, желудка, печени, толстой и прямой кишки, забрюшинного пространства, кожи и подкожной клетчатки.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в сопровождении и. о. мэра Владивостока Константина Шестакова и министра здравоохранения региона Анастасии Худченко посетил медучреждение и проверил, как идёт работа в обновленном отделении.

Во время встречи с главой региона пациенты сообщили, что вопросов к оказываемой помощи у них нет, но необходимо рассмотреть вопрос о снижении стоимости или частичной компенсации затрат на проживание — многие пациенты и их сопровождающие из разных районов края вынуждены тратить по несколько тысяч рублей в сутки на проживание в гостиницах.

Губернатор поручил взять вопрос на контроль и предусмотреть систему частичного возмещения оплаты за жилье.

«Подготовьте соглашение с гостиницами, мы будем частично компенсировать, например, на основании предоставления чека», — сказал Кожемяко.

Также, во время встречи с коллективом медучреждения обсуждались вопросы, касающиеся как работы в медучреждении, так и те, с которыми врачи, как и другие жители Владивостока, сталкиваются в повседневной жизни. Так, например, сотрудники диспансера попросили отремонтировать 800-метровый участок дороги до знания на Русской, 59.

И. о главы Владивостока Константин Шестаков в ответ заявил, что ремонт этого участка дороги проведут в этом году, а в следующем на территории пройдёт капитальный ремонт.

Также ряд вопросов касался благоустройства, спортивной жизни города и других важных направлений развития территории. Олег Кожемяко пообещал специалистам, что все вопросы будут детально проработаны.

Напомним, что модернизация объектов здравоохранения проходит в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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