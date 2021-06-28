Кожемяко остался недоволен положением дел на мусорном полигоне во Владивостоке

Губернатор Приморья Олег Кожемяко раскритиковал текущее положение дел на мусорном полигоне во Владивостоке на Холмистой. Обнаруженные проблемы глава края поручил решить до конца года.

«С таким подходом и с такими темпами нам никаких земель не хватит. И это вместо того, чтобы извлекать из отходов полезное вторсырье», — возмутился Олег Кожемяко. Осмотр территории и сортировочных мощностей губернатора в восторг не привел. Глава Приморья остался недоволен, что краевое минЖКХ столь медленно внедряет раздельный сбор отходов. По словам Олега Кожемяко, работы в этом направлении практически не сдвинулись с места. Кроме того отсутствует необходимое оборудование, которое серьезно бы увеличило объем сортируемых отходов. Примечательно то, что деньги на закупку техники правительство выделяло. При сортировке часть мусора отправляется на переработку. Таким образом место на полигоне освобождается. Кроме того, переработка вторсырья может приносить прибыль. Губернатор отметил, что при текущем положении дел накопленный мусор попросту некуда будет девать уже через полгода. Отдельного внимания удостоилась экологическая безопасность полигона. Выяснилось, что из коллектора льются неочищенные сточные воды. Руководителям минЖКХ за происходящее губернатор пообещал серьезную взбучку. По итогам посещения Олег Кожемяко распорядился заняться очисткой ручья Безымянный, навести порядок на полигоне, закупить недостающее оборудование, увеличить сортировочные мощности. Также губернатор пообещал, что правительство выделит дополнительное финансирование на эти нужды. На выполнение поставленных задач у ответственных лиц есть время до конца года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter