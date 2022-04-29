«Терминал Астафьева» готовится приступить к завершающей стадии разгрузки судна Rise Shine

«Терминал Астафьева» готовится приступить к завершающей стадии разгрузки судна Rise Shine
«Терминал Астафьева» готовится приступить к завершающей стадии разгрузки судна Rise Shine
Сегодня, 17:11Здоровье и экологияФото: предоставлено АО "Терминал Астафьева"
В ближайшее время специалисты АО «Терминал Астафьева» закончат разгрузку контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель у Находки в ноябре 2021 года.

Уже начаты подготовительные работы по выгрузке оставшегося груза.

На склад временного хранения доставлена первая партия из 122 контейнеров.

Фото:предоставлено АО "Терминал Астафьева"

По словам заместителя гендиректора «Терминала Астафьева» Дениса Острякова, уже удалось вскрыть крышки трюмов, чтобы осмотреть повреждения корпуса судна.

— Основная сложность в том, что из-за излома в корпусе судна деформированы направляющие, по которым грузят и выгружают контейнеры. Сейчас их заклинило, просто так не поднять. Также сложности добавляет, что нижний ярус контейнеров затоплен в воде. После детального осмотра разработаем технологические решения, как справиться с этой задачей, — отметил Денис Остряков.

Фото:предоставлено АО "Терминал Астафьева"

С 9 ноября 2021 года контейнеровоз сидит на мели в заливе Восток. Якорь оборвался во время шторма. Чтобы избежать экологической катастрофы, на совещании с транспортной прокуратурой было принято решение о необходимости разгрузки контейнеровоза.

Выполнить непростую работу вызвался «Терминал Астафьева». Из 199 контейнеров на борту в первой части операции были выгружены 122.

— Наше предприятие обладает уникальным оборудованием — плавкраном ТОР, который может работать на малых глубинах в связке с баржей. Это позволило выполнить первый этап разгрузки в максимально сжатые сроки, в сложных условиях сильной волны и крене некоторых контейнеров до 15 градусов. Все работы проходили и будут проходить под контролем специалистов Дальневосточной таможни, — добавил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.

Фото:предоставлено АО "Терминал Астафьева"

«Терминал Астафьева» уже не в первый раз помогает решать сложные экологические задачи в Находке. В 2020 году предприятие занималось устранением последствий ЧС на озере Солёном.

— На очистке озера Солёного от мазутной пленки работал уникальная вакуумная чистящая машина Volvo Centurion. Её мощность позволила отдельно собирать верхний слой, загрязненный мазутом, от воды. Приоритетом работы компании является использование высокотехнологичной и многофункциональной техники, которую возможно использовать в различных условиях, — подчеркнул Алексей Владимиров.

Фото:предоставлено АО "Терминал Астафьева"

Как сообщили в Дальневосточном таможенном управлении, на борту контейнеровоза Rise Shine было 199 контейнеров, в которых прибыли разнообразные товары — от автомобильных запчастей до подгузников. Их общая масса превысила 1,6 тысячи тонн. После окончания декларирования, товары отправят грузополучателям.

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ПриморьеТерминал Астафьева
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