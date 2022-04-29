«Терминал Астафьева» готовится приступить к завершающей стадии разгрузки судна Rise Shine

Уже начаты подготовительные работы по выгрузке оставшегося груза.
На склад временного хранения доставлена первая партия из 122 контейнеров.
По словам заместителя гендиректора «Терминала Астафьева» Дениса Острякова, уже удалось вскрыть крышки трюмов, чтобы осмотреть повреждения корпуса судна.
— Основная сложность в том, что из-за излома в корпусе судна деформированы направляющие, по которым грузят и выгружают контейнеры. Сейчас их заклинило, просто так не поднять. Также сложности добавляет, что нижний ярус контейнеров затоплен в воде. После детального осмотра разработаем технологические решения, как справиться с этой задачей, — отметил Денис Остряков.
С 9 ноября 2021 года контейнеровоз сидит на мели в заливе Восток. Якорь оборвался во время шторма. Чтобы избежать экологической катастрофы, на совещании с транспортной прокуратурой было принято решение о необходимости разгрузки контейнеровоза.
Выполнить непростую работу вызвался «Терминал Астафьева». Из 199 контейнеров на борту в первой части операции были выгружены 122.
— Наше предприятие обладает уникальным оборудованием — плавкраном ТОР, который может работать на малых глубинах в связке с баржей. Это позволило выполнить первый этап разгрузки в максимально сжатые сроки, в сложных условиях сильной волны и крене некоторых контейнеров до 15 градусов. Все работы проходили и будут проходить под контролем специалистов Дальневосточной таможни, — добавил генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Алексей Владимиров.
«Терминал Астафьева» уже не в первый раз помогает решать сложные экологические задачи в Находке. В 2020 году предприятие занималось устранением последствий ЧС на озере Солёном.
— На очистке озера Солёного от мазутной пленки работал уникальная вакуумная чистящая машина Volvo Centurion. Её мощность позволила отдельно собирать верхний слой, загрязненный мазутом, от воды. Приоритетом работы компании является использование высокотехнологичной и многофункциональной техники, которую возможно использовать в различных условиях, — подчеркнул Алексей Владимиров.
Как сообщили в Дальневосточном таможенном управлении, на борту контейнеровоза Rise Shine было 199 контейнеров, в которых прибыли разнообразные товары — от автомобильных запчастей до подгузников. Их общая масса превысила 1,6 тысячи тонн. После окончания декларирования, товары отправят грузополучателям.