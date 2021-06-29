Приморцев с симптомами ОРВИ теперь принимают до 22:00

Согласно требованиям Минздрава РФ с осени 2020 года для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса в Приморье открылись АИЦ оборудованные отдельным входом.
В центрах принимают тех у кого есть симптомы инфекционных заболеваний или ОРВИ. Однако если у пациента дополнительно еще и высокая температура, то врачи настоятельно рекомендуют в таких случаях не покидать дом и вызывать мед помощь уже по месту.
Прием пациентов в поликлиниках с иными жалобами на здоровье не прекращается и проходит согласно графику.
Всего в Приморье работает 12 АИЦ и инфекционных кабинетов: 4 во Владивостоке, 2 в Артеме и по одному в Уссурийске, Находке, Арсеньеве, Лесозаводске, Партизанске и Спасске.
По данным на 29 июня, в Приморском крае зарегистрировано 46 722 случая заболевания коронавирусом. Из них 152 — за последние сутки. Выздоровели 42 523 пациента. Не справились с инфекцией 780 человек.Прием пациентов в АИЦ ведется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.