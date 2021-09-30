Школьники против мусора

Цель проекта — приучить детей и подростков пользоваться вместо пластиковых пакетов экологичными бумажными или тканевыми сумками, которые служат дольше и не загрязняют окружающую среду, отправляясь в мусорные контейнеры.
С начала учебного года экологические уроки «Планета без пакета» прошли уже в нескольких школах приморской столицы. Они адресованы учащимся 1-5 классов и традиционно включают теоретическую и практическую часть. Сначала ребятам рассказывают о вреде, который наносят полиэтиленовые пакеты, о возможности замены их на сумки из хлопчатобумажной ткани. После этого специалисты учат детей изготавливать пакеты из бумаги и украшать их, придавая каждому изделию своеобразие.
Также 24 сентября ученики школы № 72 приняли участие в экологической акции на Садгороде — ребята навели порядок в популярном зоопарке: сгребли опавшую листву, собрали мусор, оставленный посетителями.
Воспитание экологического сознания — важная часть работы с подрастающим поколением, и сегодня это прекрасно понимают все, кому небезразлична судьба планеты.