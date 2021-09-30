Школьники против мусора

Экологические мероприятия прочно вошли в календарь воспитательной работы, которую проводят в школах Владивостока разные уполномоченные организации, в том числе представители индустрии туризма. Так, ООО «Гавань-Турцентр» уже не первый год реализует просветительскую экологическую программу «Планета без пакета».

Цель проекта — приучить детей и подростков пользоваться вместо пластиковых пакетов экологичными бумажными или тканевыми сумками, которые служат дольше и не загрязняют окружающую среду, отправляясь в мусорные контейнеры. Фото: Молодежный ресурсный центр С начала учебного года экологические уроки «Планета без пакета» прошли уже в нескольких школах приморской столицы. Они адресованы учащимся 1-5 классов и традиционно включают теоретическую и практическую часть. Сначала ребятам рассказывают о вреде, который наносят полиэтиленовые пакеты, о возможности замены их на сумки из хлопчатобумажной ткани. После этого специалисты учат детей изготавливать пакеты из бумаги и украшать их, придавая каждому изделию своеобразие. Фото: Молодежный ресурсный центр Также 24 сентября ученики школы № 72 приняли участие в экологической акции на Садгороде — ребята навели порядок в популярном зоопарке: сгребли опавшую листву, собрали мусор, оставленный посетителями. Фото: Молодежный ресурсный центр Воспитание экологического сознания — важная часть работы с подрастающим поколением, и сегодня это прекрасно понимают все, кому небезразлична судьба планеты.

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