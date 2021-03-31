Центр протезирования от резидента Сколково откроется во Владивостоке

Этим летом во Владивостоке планирует открыть дальневосточное представительство российской компании по протезированию «Моторика». Специалисты пообещали кардинальные изменения в протезировании верхних конечностей с приходом резидента инновационного центра «Сколково» в Приморье.

Фото: primorsky.ru Директор по региональному развитию компании Руслан Садыков отметил, что «Моторика» предлагает новые технологии протезирования верхних конечностей на стыке медицины и робототехники, занимается реабилитацией и сопровождением пользователя высокотехнологичного протеза. «Мы разрабатываем современные средства реабилитации для улучшения жизни людей с инвалидностью, меняем устаревшие подходы к протезированию и помогаем получать функциональные бионические и активные протезы рук. Безусловно, все это меняет качество жизни людей. Наша задача — сделать все возможное, чтобы получение протеза было связано только с положительными эмоциями», — сказал он. За пять лет работы компания изготовила около трёх тысяч высокотехнологичных протезов. Специалисты отмечают, что продукция «Моторики» предоставляется бесплатно всем, кому это прописано индивидуальной программой реабилитации. На встрече с представителями компании, министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая рассказала о том, что пользователи высокотехнологичных протезов от «Моторики» есть и среди приморцев — за два года протезы от «Моторики» получили девять жителей края. «В этом году уже организовано протезирование двоих. Еще по двум инвалидам организационные вопросы решаются в бюро медико-социальной экспертизы в установленном порядке. Шесть человек не пришли по приглашению или отказались от протезирования — причины разные. Но считаем, что воспользоваться бесплатными высокотехнологичными современными техническими средствами реабилитации должны больше приморцев», — заявила глава ведомства. Руководитель Агентства стратегических инициатив по ДФО Ольга Курилова предложила упростить маршрутизацию обращений по протезированию инвалидов. «Все мы заинтересованы в том, чтобы граждане, которые в этом нуждаются, получили полноценный доступ, в том числе к продукции „Моторики“. Это поможет им значительно повысить качество жизни и успешно социализироваться в обществе», — отметила она.

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