Будущего жителя Приморья везли в больницу со «светомузыкой» сотрудники ГИБДД

Будущего жителя Приморья везли в больницу со «светомузыкой» сотрудники ГИБДД
Будущего жителя Приморья везли в больницу со «светомузыкой» сотрудники ГИБДД
Сегодня, 15:13ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Полицейские пришли на помощь паре, у которых вот-вот ожидалось пополнение состава семьи. Привычным сопровождением до больницы история не закончилась.

Прошедший по Приморье циклон внес свои коррективы в привычный темп жизни и планы горожан. Однако роды — это не самый предсказуемый процесс.

В районе развязки на Седанке к сотрудникам ГИБДД за помощью обратился водитель Toyota Corolla. Мужчина рассказал, что везет жену, которая должна вот-вот родить в больницу.

Полицейские пришли на выручку будущим родителям и Corolla продолжила путь в роддом уже под аккомпанемент полицейской сирены. Обычно такие истории на этом и заканчиваются, однако внезапно у гражданского авто закончился бензин.

Дальнейший путь роженица проделала уже в машине полицейских. Будущую мать оперативно доставили в роддом №3, а лейтенант Роман Козловский и старший сержант Дмитрий Пожилов вернулись на маршрут патрулирования.

Ранее «Золотой Рог» писал, что брошенные на проезжей части авто осложняют работу снегоуборочной техники во Владивостоке. Тем не менее, специалистам уже удалось очистить основные магистрали города до проезжего состояния. Автомобилистов просят проявить сознательность: не парковать автомобили вдоль основных дорог, а по возможности пользоваться общественным транспортом.

Сюжеты:
Приморье
ВладивостокциклонПриморьеродителиГИБДД
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