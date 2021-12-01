«Где выпало больше осадков?» — пока Владивосток засыпало снегом, Находку основательно заливало дождем

По данным регионального министерства ГО ЧС, в южных районах края, а именно в Партизанском и Находкинском округах, Партизанском и Ольгинском районах выпало до 68 миллиметров осадков. Тут прошел умеренный дождь при температуре 3-5 градусов.
Остальную территорию Приморья посыпало снегом. Температура держалась в пределах от -2 до -10 градусов.
Наибольшее количество осадков выпало в Ольгинском районе — 68 мм. Вторую строчку своеобразного рейтинга занял Лазовской округ — 45мм. Третью ступень разделили Уссурийский и Партизанский ГО — 38 и 37 мм соответственно. В Красноармейском районе — 31 мм осадков. Во Владивосток — 30 мм осадков.
Снег и дождь сопровождались сильным ветром от 15 до 20 м/с. На побережье «легкий бриз» достигал скорости от 27 до 32 м/с. Ураганные порывы на мысах показали скорость до 34 м/с.
Непогода стала причиной отмены авиарейсов в Преображение, Кавалерово, Терней, Дальнегорск, Пластун. Автобусные рейсы на Хабаровск, Арсеньев, Дальнегорск тоже отменены. Паромы на Путятина пока не ходят.
Владивостоку достались полтрепанные кровли на нескольких домах и массовые отключения электроснабжения.
Ранее «Золотой Рог» писал, что из-за непогоды дети стали заложниками Дворца культуры Железнодорожников. Гостей из Амурской области пришлось вызволять сотрудникам МЧС.