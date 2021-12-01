Как Приморье пережило циклон: отчет правительства

Как Приморье пережило циклон: отчет правительства
Как Приморье пережило циклон: отчет правительства
Сегодня, 12:30ПроисшествияФото: Восток-Медиа
По состоянию на утро 1 декабря, после прохождения циклона над Приморским краем почти все аварии устранены. О текущей обстановке журналистам рассказала зампред по вопросам ЖКХ Елена Пархоменко.

По словам чиновницы, все службы жизнеобеспечения края достойно выдержали проверку стойкости перед лицом стихии. Несмотря на серьезный ветер с порывами до 42 м/с все были готовы. Уроки прошлого года во время ледяного дождя не прошли даром.

Елена Пархоменко
Фото:Восток-Медиа

«Отключение электроснабжения были достаточно кратковременным. В некоторых микрорайонах оно, безусловно, превысило 4 часа, но в основном к утру сегодня все было восстановлено. Сегодня были очередные отключения, но это уже работа по отладке оборудования после такого серьезного разгула стихии. Сейчас бригады ДРСК, ВПЭС и Обронэнерго заканчивают работы, скоро все неудобства будут ликвидированы», — сообщила Пархоменко.

Также чиновница рассказала, что за время непогоды больше всех пострадали южные муниципалитеты Приморья.

— Порядка 35 отключений электроснабжения произошли во Владивостоке, Шкотовском районе, Артемовском городском округе и других муниципалитетах. Аварии повлекли за собой отключения ряда котельных. На резервные источники питания было переведено 8 из них. На мысе Поспелова и острове Русском котельные пока работают на дизель-генераторах. Бригады ВПЭС, ДРСК и Оборонэнерго работают в круглосуточном режиме. К утру, практически все отключения были ликвидированы.

Также был зафиксирован ряд порывов на теплотрассах Владивостока. Некоторое время без теплоснабжения провели жильцы на улице Ватутина, в Трудовом и ряде микрорайонов. Все эти аварии уже отключены.

Сейчас идут работы на улице Гоголя. Там недавно было зафиксировано отключение.

В 8 утра в поселке Терней произошло замыкание. Аварийные бригады уже заканчивают ремонт.

Завершается подключение абонентов поселка Самарга. Там, еще в прошлый снегопад упали 15 опор, однако из-за труднодоступности местности работы завершаются лишь сегодня.

В поселках Шкотовского и Партизанского районов работы по устранению аварий почти завершены.

Ранее «Золотой Рог» писал, что синоптики подвели свои итоги прошедшего циклона и составили своеобразный рейтинг «в каком уголке Приморья выпало больше всего осадков».

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокэлектричествоциклонЧПснегПриморьеправительствоснегопад
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы