Как Приморье пережило циклон: отчет правительства

По состоянию на утро 1 декабря, после прохождения циклона над Приморским краем почти все аварии устранены. О текущей обстановке журналистам рассказала зампред по вопросам ЖКХ Елена Пархоменко.

По словам чиновницы, все службы жизнеобеспечения края достойно выдержали проверку стойкости перед лицом стихии. Несмотря на серьезный ветер с порывами до 42 м/с все были готовы. Уроки прошлого года во время ледяного дождя не прошли даром. Елена Пархоменко Фото: Восток-Медиа «Отключение электроснабжения были достаточно кратковременным. В некоторых микрорайонах оно, безусловно, превысило 4 часа, но в основном к утру сегодня все было восстановлено. Сегодня были очередные отключения, но это уже работа по отладке оборудования после такого серьезного разгула стихии. Сейчас бригады ДРСК, ВПЭС и Обронэнерго заканчивают работы, скоро все неудобства будут ликвидированы», — сообщила Пархоменко. Также чиновница рассказала, что за время непогоды больше всех пострадали южные муниципалитеты Приморья. — Порядка 35 отключений электроснабжения произошли во Владивостоке, Шкотовском районе, Артемовском городском округе и других муниципалитетах. Аварии повлекли за собой отключения ряда котельных. На резервные источники питания было переведено 8 из них. На мысе Поспелова и острове Русском котельные пока работают на дизель-генераторах. Бригады ВПЭС, ДРСК и Оборонэнерго работают в круглосуточном режиме. К утру, практически все отключения были ликвидированы. Также был зафиксирован ряд порывов на теплотрассах Владивостока. Некоторое время без теплоснабжения провели жильцы на улице Ватутина, в Трудовом и ряде микрорайонов. Все эти аварии уже отключены. Сейчас идут работы на улице Гоголя. Там недавно было зафиксировано отключение. В 8 утра в поселке Терней произошло замыкание. Аварийные бригады уже заканчивают ремонт. Завершается подключение абонентов поселка Самарга. Там, еще в прошлый снегопад упали 15 опор, однако из-за труднодоступности местности работы завершаются лишь сегодня. В поселках Шкотовского и Партизанского районов работы по устранению аварий почти завершены. Ранее «Золотой Рог» писал, что синоптики подвели свои итоги прошедшего циклона и составили своеобразный рейтинг «в каком уголке Приморья выпало больше всего осадков».

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