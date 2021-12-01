«Пленники культуры» — приморские спасатели эвакуировали детей из «объятий» стихии

Из-за разгула стихии в городе, группа из 23-х детей и троих взрослых не смогла, поздним вечером 30 ноября так и не смогла выбраться из Дворца культуры Железнодорожников. Ребята прибыли из Амурской области, чтобы принять участие в творческом конкурсе.
Силами спасателей и администрации Владивостока, детей и сопровождающих доставили в гостиницу.
Вчерашний день доставил немало хлопот жителям города. несмотря на полную «боевую» готовность профильных служб, из-за масштабного разгула стихии к вечеру, автомобильные дороги Владивостока оказались практически парализованы. Около двухсот единиц техники не успевали разгребать снежные завалы. Многим пришлось добираться домой пешком.
Тем не менее снегоуборочные машины продолжают работу. К утру 1 декабря во Владивостоке прекратился не только снег, но и стих ураганный ветер. Обстановка постепенно стабилизируется.
Ранее «Золотой Рог» писал, что за время циклона во Владивостоке произошло 27 аварий на линиях электропередач. Из-за погодных условий аварийные бригады не смогли добраться до мест порывов, однако с восходом солнца работы по устранению аварий закипели вновь.