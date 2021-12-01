«Пленники культуры» — приморские спасатели эвакуировали детей из «объятий» стихии

Из-за разгула стихии в городе, группа из 23-х детей и троих взрослых не смогла, поздним вечером 30 ноября так и не смогла выбраться из Дворца культуры Железнодорожников. Ребята прибыли из Амурской области, чтобы принять участие в творческом конкурсе.