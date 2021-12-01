В порту Владивостока стоит брошенное иностранное судно

В порту Владивостока стоит брошенное иностранное судно
В порту Владивостока стоит брошенное иностранное судно
Сегодня, 14:28ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Приморская транспортная прокуратура беспокоится о судьбе иностранного судна, ошвартованого в морском порту Владивосток. Кипрский траулер «Берег Мечты» уже длительное время стоит без электричества и экипажа.

«В нарушение требований законодательства о безопасности мореплавания судно длительное время находится без экипажа и электроснабжения. Неисполнение владельцем российских законов может повлечь за собой негативные последствия, вплоть до гибели судна и загрязнения окружающей среды», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что иностранное судно принадлежит компании «Сарбитон Инвестментс Лимитед» с пропиской на Кипре.

Первомайский районный суд Владивостока удовлетворил иск транспортного прокурора о возложении на иностранную компанию обязательств все же принять меры к обеспечению безопасной стоянке их траулера.

Кстати, еще во Владивостоке, на 33-м причале в заливе Золотой Рог ошвартованы двумя бортами одновременно две новейшие дизель-электрические подлодки. Вместе с корветом «Гремящий» они вчера прибыли во Владивосток, чтобы пополнить состав Тихоокеанского флота.

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