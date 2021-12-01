Во Владивостоке вторые сутки подряд очищают городские магистрали от снега

Дорожники Владивостока продолжают борьбу с последствиями стихии, обрушившейся вчера на город. Сегодня днём в этой работе задействовано почти 180 единиц спецтехники — автогрейдеры, тракторы. После прочистки дороги дополнительно обрабатывают реагентами.

Вручную и с помощью малой техники более 300 человек убирают тротуары, лестницы, подземные и надземные переходы. Муниципальная техника и рабочие распределены по всем районам города. Помимо этого, к расчистке приступили предприятия различных форм собственности, которые расчищают прилегающие к своим учреждениям территории, а также управляющие компании, сообщили в мэрии. Меж тем, спальные районы, придомовые территории ещё не скоро расчистят от снежных сугробов, у управляющих компаний едва хватает людей убрать сугробы с каждого крыльца многоэтажек. И всё. Внутриквартальные дороги практически непроездные, по ним могут проехать лишь машины с высокой проходимостью. В накатанной ими колее повсеместно застревают автомобили с маленьким дорожным просветом и им приходится выкапываться из снежной засады. Где-то дороги уже раскатаны в лёд. Фото: Золотой рог Во дворах не так уж много можно увидеть горожан с лопатами, спешащих на помощь коммунальщикам — в основном, выходят на улицу, чтобы выкопать свои авто, застрявшие в снегу, или уже примерзшие колёсами ко льду. Фото: Золотой Рог В мэрии просят автовладельцев убрать свои ТС, припаркованные вдоль дороги и занесённые снегом. Их хозяевам не стоит надеяться, что расчищать чужое имущество будет муниципальная снегоуборочная техника, которой авто мешают убирать снег. Фото: Золотой Рог В мэрии отметили, что и нынешней ночью будет работать спецтехника. — Ночью будем вывозить снег. Для его вывоза и расчистки дорог и тротуаров помимо двух муниципальных предприятий и пяти подрядных организаций привлекаем дополнительные силы, — сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды. Горожан просят с понимаем относиться к такой работе — не бросать машины на проездах и пропускать спецтехнику. Это поможет быстрее расчистить все дороги.

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