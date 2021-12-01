Во Владивостоке вторые сутки подряд очищают городские магистрали от снега

Во Владивостоке вторые сутки подряд очищают городские магистрали от снега
Во Владивостоке вторые сутки подряд очищают городские магистрали от снега
Сегодня, 17:43ПроисшествияФото: фото Анастасии Котляровой/www.vlc.ru
Дорожники Владивостока продолжают борьбу с последствиями стихии, обрушившейся вчера на город. Сегодня днём в этой работе задействовано почти 180 единиц спецтехники — автогрейдеры, тракторы. После прочистки дороги дополнительно обрабатывают реагентами.

Вручную и с помощью малой техники более 300 человек убирают тротуары, лестницы, подземные и надземные переходы. Муниципальная техника и рабочие распределены по всем районам города. Помимо этого, к расчистке приступили предприятия различных форм собственности, которые расчищают прилегающие к своим учреждениям территории, а также управляющие компании, сообщили в мэрии.

Меж тем, спальные районы, придомовые территории ещё не скоро расчистят от снежных сугробов, у управляющих компаний едва хватает людей убрать сугробы с каждого крыльца многоэтажек. И всё. Внутриквартальные дороги практически непроездные, по ним могут проехать лишь машины с высокой проходимостью. В накатанной ими колее повсеместно застревают автомобили с маленьким дорожным просветом и им приходится выкапываться из снежной засады. Где-то дороги уже раскатаны в лёд.

Фото:Золотой рог

Во дворах не так уж много можно увидеть горожан с лопатами, спешащих на помощь коммунальщикам — в основном, выходят на улицу, чтобы выкопать свои авто, застрявшие в снегу, или уже примерзшие колёсами ко льду.

Фото:Золотой Рог

В мэрии просят автовладельцев убрать свои ТС, припаркованные вдоль дороги и занесённые снегом. Их хозяевам не стоит надеяться, что расчищать чужое имущество будет муниципальная снегоуборочная техника, которой авто мешают убирать снег.

Фото:Золотой Рог

В мэрии отметили, что и нынешней ночью будет работать спецтехника.

— Ночью будем вывозить снег. Для его вывоза и расчистки дорог и тротуаров помимо двух муниципальных предприятий и пяти подрядных организаций привлекаем дополнительные силы, — сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий непогоды.

Горожан просят с понимаем относиться к такой работе — не бросать машины на проездах и пропускать спецтехнику. Это поможет быстрее расчистить все дороги.

Сюжеты:
Приморье
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