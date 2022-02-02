Судно рыбного олигарха Франка затонуло у пирса порта Зарубино в среду утром

Стоит отметить, что компании Глеба Франка в последние годы приносят владельцу убытки и скандальную славу: рыбаки и матросы делятся негативными отзывами на популярном приморском портале о вакансиях. По поводу рыболовецких судов там, в частности, можно найти такое мнение: «Есть у них как хорошие флагманские, так и вёдра с болтами. Идти работать, не глядя на судно, не стоит». Встречаются и отзывы о плохом отношении работодателя к персоналу, отсутствии гарантий в сроках возвращения на берег и в зарплате. «Эту фирму порекомендовал бы только врагу» — пишет один из бывших матросов.