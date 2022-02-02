Судно рыбного олигарха Франка затонуло у пирса порта Зарубино в среду утром

«Акванавт» — достаточно старое судно, оно было построено в 1973 году, в последние годы работало на промысле в одной из компаний известного московского рыбного «короля» Глеба Франка. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту находится 16 тонн топлива, но разлива пока не зафиксировано. С судна эвакуировали 14 человек, водолазы приступили к его обследованию, чтобы выяснить причины крушения.
Стоит отметить, что компании Глеба Франка в последние годы приносят владельцу убытки и скандальную славу: рыбаки и матросы делятся негативными отзывами на популярном приморском портале о вакансиях. По поводу рыболовецких судов там, в частности, можно найти такое мнение: «Есть у них как хорошие флагманские, так и вёдра с болтами. Идти работать, не глядя на судно, не стоит». Встречаются и отзывы о плохом отношении работодателя к персоналу, отсутствии гарантий в сроках возвращения на берег и в зарплате. «Эту фирму порекомендовал бы только врагу» — пишет один из бывших матросов.
Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, Глеб Франк, сын экс-министра транспорта, известный своим браком с дочерью бизнесмена Тимченко, является совладельцем или владельцем семи компаний, связанных с выловом краба. В 2019 году Русская рыбопромышленная компания, которой он владеет, сменила прописку с московской на владивостокскую. Один из её проектов — рыбоперерабатывающий завод «Русский минтай» в Надеждинском районе.