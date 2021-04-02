Первый замглавы Владивостока привлечена к административной ответственности

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры г. Владивостока, законом Приморского края «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» на органы местного самоуправления возложены обязательства по предоставлению земельных участков бесплатно в собственность семьям, имеющим трех и более детей. Земельные участки должны быть предоставлены в течение 180 дней с момента включения в граждан в соответствующий реестр.
Так, в реестр граждан, подавших заявления на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, включены 5158 семей. Из них обязанность по обеспечению 3097 многодетных семей земельными участками не исполняется, формирование вновь образуемых участков надлежащим образом не осуществляется, каких-либо мер, направленных на реальное обеспечение земельными участками граждан данной категории, администрация Владивостока не предпринимает.
Существующая потребность многодетных семей в обеспечении земельными участками длительное время оставалась вне зоны внимания муниципалитета. С 2019 по 2020 годы земельные участки предоставлены лишь 23 семьям.
По данным фактам прокуратура Владивостока неоднократно в течение 2020 года вносила представления об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которых первый заместитель главы города сообщала о планировании выполнения соответствующих мероприятий, направленных образование земельных участков для многодетных семей. При этом, как установлено проверкой, конкретных мер, направленных на устранение выявленных нарушений все же не принималось.
В этой связи прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий).
По итогам его судебного рассмотрения первый заместитель главы Владивостока привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей.