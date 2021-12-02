Обстоятельствами аварии на руднике в Приморье где пострадал рабочий заинтересовались в прокуратуре

Утром 2 декабря стало известно, что на руднике «2-й Советский» в Дальнегорске произошло обрушение куска породы. Пострадал один человек.
Спустя 4 минуты после вызова спасатели уже были на месте. В момент обрушение породы в руднике было 16 человек. Четверо из них — на аварийном участке. Чтобы передать пострадавшего медикам понадобилось около двух часов.
В спасательной операции участвовали 14 специалистов.
На место происшествия выехал прокурор Дальнегорска Антон Быков. При наличии оснований будут приняты все исчерпывающие меры.