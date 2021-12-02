Обстоятельствами аварии на руднике в Приморье где пострадал рабочий заинтересовались в прокуратуре

Обстоятельствами аварии на руднике в Приморье где пострадал рабочий заинтересовались в прокуратуре

Обстоятельствами аварии на руднике в Приморье где пострадал рабочий заинтересовались в прокуратуре

Сегодня, 15:45
Происшествия
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Проверкой займется прокуратура города Дальнегорска, где и произошел инцедент. Однако краевая прокуратура будет держать проверку на собственном контроле.

Утром 2 декабря стало известно, что на руднике «2-й Советский» в Дальнегорске произошло обрушение куска породы. Пострадал один человек.

Спустя 4 минуты после вызова спасатели уже были на месте. В момент обрушение породы в руднике было 16 человек. Четверо из них — на аварийном участке. Чтобы передать пострадавшего медикам понадобилось около двух часов.

В спасательной операции участвовали 14 специалистов.

На место происшествия выехал прокурор Дальнегорска Антон Быков. При наличии оснований будут приняты все исчерпывающие меры.

Сюжеты:
Приморье
ПриморьеЧП
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