Девочку-инвалида не пустили в кафе известного торгового центра во Владивостоке

По мнению работников кафе, она могла помешать официантам Стали известны подробности чудовищной истории, которая произошла 1 октября в торгово-выставочном центре "Калина молл" во Владивостоке. Здесь молодую маму с ее семилетней дочерью (на фото), страдающую ДЦП, не пустили за столик популярного кафе фастфуда, пишут "Вести:Приморье". Первым об этом в своем аккаунте в Фейсбуке сообщил депутат Думы Владивостока Артем Моисеенко. Как рассказал он "Вестям: Приморье", мама и дочь приехали из Партизанского района Приморья во Владивостока для прохождения курса реабилитации. Между процедурами мама захотела сводить ребенка в самый модный и современный торгово-выставочный центр Дальнего Востока. Однако пообедать в кафе им не удалось. - "Мы приехали в "Калину Молл" во Владивостоке, зашли в кафе, но нам отказали в столике((((.Объяснили это тем, что коляска ребёнка будет мешать официантам обслуживать посетителей!!!! Вот как с этим бороться???? Не могу принять такое отношение((((" - так описала в соцсетях свои злоключения мама ребенка. "Вестям:Приморья" удалось связаться с семьей из Партизанского района, в настоящее время съемочная группа вместе с мамой и девочкой выехала в ТВЦ "Калина молл", где на месте попытаются разобраться, что же на самом деле произошло в кафе. Добавим, что очень бы хотелось на месте этого вопиющего происшествия увидеть и работников прокуратуры. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

