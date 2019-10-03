Девочку-инвалида не пустили в кафе известного торгового центра во Владивостоке

Здесь молодую маму с ее семилетней дочерью (на фото), страдающую ДЦП, не пустили за столик популярного кафе фастфуда, пишут "Вести:Приморье". Первым об этом в своем аккаунте в Фейсбуке сообщил депутат Думы Владивостока Артем Моисеенко. Как рассказал он "Вестям: Приморье", мама и дочь приехали из Партизанского района Приморья во Владивостока для прохождения курса реабилитации. Между процедурами мама захотела сводить ребенка в самый модный и современный торгово-выставочный центр Дальнего Востока. Однако пообедать в кафе им не удалось.