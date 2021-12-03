«И показывал и рассказывал»: Приморскому депутату Самсонову предъявили обвинения в педофилии

«И показывал и рассказывал»: Приморскому депутату Самсонову предъявили обвинения в педофилии
«И показывал и рассказывал»: Приморскому депутату Самсонову предъявили обвинения в педофилии
Сегодня, 11:12ПроисшествияФото: личные соцсети А. Самсонова
Депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов сменил статус «подозреваемый» на «обвиняемый». Следком предъявил парламентарию обвинения в педофилии.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — указано в официальном сообщении СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, во время отдыха на Шаморе Самсонов продемонстрировал «предмет интимного характера» 11-летнему ребенку и «доводил информацию о его предназначении».

Ранее сообщалось, что Самсонова задержали 17 ноября. По решению Фрунзенского районного суда депутата заключили под стражу на 2 месяца. По ходатайству адвокатов парламентария 3 декабря пройдет заседание во Фрунзенском суда на котором рассмотрят жалобу юристов на арест народного избранника.

Фаллоимитатор правоохранители нашли при обыске жилища депутата. Открещиваться от взрослой игрушки коммунист не стал, но в интервью федеральному СМИ заявил, что находка сотрудников полиции просто лежала в прикроватной тумбочке.

Сюжеты:
Приморье
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