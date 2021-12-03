Личные авто вытеснили снегоуборочную технику с дорог Владивостока

Третьи сутки во Владивостоке не прекращаются работы по ликвидации последствий циклона, однако остаются горы снега на обочинах и утопают в снежном месиве внутриквартальные дороги.

Оперативной уборке снега мешают пробки на дорогах, а также припаркованные на обочинах автомобили. Они сужают ширину дорог, и на даже вычищенных от снега трассах скапливаются километровые пробки, возникают аварии. Снегоуборочная техника застревает в повсеместных заторах, и, даже подъехав к месту работы, не может к ней приступить — развернуться негде. В соцсетях горожане жалуются, что дорога от дома на работу и обратно занимает несколько часов. Автобусы простаивают в пробках, а, нередко и подняться в сопку уже не могут, буксуют в месиве из снега и уже льда. Электрички забиты, как трамваи в советское время — «двери закрылись только после долгих уговоров машиниста», жалуется одна из пассажирок. Откапывать свои машины водители также не спешат — надо не только их из снега вызволить, но и путь к расчищенной дороге прокопать. А это уже другой объём работы — многочасовой и не каждому под силу. В мэрии Владивостока сообщили, что минувшей ночью на улицах города продолжали активно работать и техника, и люди. Вчера вечером открыли проезд по Капитана Шефнера. Минувшей ночью с улиц Владивостока продолжали вывозить снег — на полигон на Леонова, 54, в районе Эгершельда. В администрации города ведут переговоры по поводу дополнительной площадки для складирования снега — в районе золоотвала. Снег вывозили с Луговой, Океанского проспекта, Адмирала Фокина, Семёновской, Набережной, Алеутской, Партизанского проспекта, Светланской, Фонтанной, на участках от Бестужева до Крыгина и от Крыгина до Нижнепортовой. На помощь городским дорожным службам пришли не только привлеченные подрядные организации, но и Владивостокский морской торговый порт, Морской рыбный порт, строительные компании и многие другие. Они предоставили технику для уборки и вывоза техника. В ночь работало более 150 машин — большинство из них большие грузовики, которые вывозили снег на полигон. В мэрии учли 10-балльные пробки, поэтому днём сосредоточатся на уборке снега на остановках общественного транспорта и расчистке пешеходных дорожек к ним, отметили в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада.

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