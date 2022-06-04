Во Владивостоке опасность «подстерегает» в автобусах, курсирующих по маршрутам на остров Русский

В студенческих сообществах в соцсетях появились сообщения с предупреждением девушкам быть осмотрительнее в общественном транспорте. Опасность «подстерегает» в автобусах, курсирующих по маршрутам на остров Русский, где расположен кампус ДВФУ.

Немолодой человек, который «и садится, и выходит в районе Некрасовской, Некрасовской, 50. Заходит в заполненный людьми салон, становится примерно в середине, где нет мест, присматривает какую-нибудь девушку, пристраивается рядом и расстёгивает штаны», говорится в сообщении. Девушки делятся, что о таком гражданине слышали ещё года четыре назад. «Он далеко не первый год занимается этим, и никто его не может остановить», делятся студентки. В сообщении прилагается фото престарелого шалуна, в некоторых постах даже видео. Но самоё рукоблудство в общественном транспорте на фото-видеосъёмках не зафиксировано. Нигде в комментариях не говорится, что кто-то написал заявление в полицию. Поэтому насколько правдивы эти случаи, и нет ли в этом случае попытки просто попугать девчонок, сложно понять. Может, очередная история про «чёрную, чёрную комнату, в которой…». — За подобные действия предусмотрена ответственность по статье 135 УК РФ «Развратные действия», — комментирует юрист Эдуард Черторинский. — Особенность заключается в том, что ответственность за демонстрацию половых органов наступает только в случае демонстрации их лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Если подобные действия происходят в общественном месте, в котором находятся совершеннолетние граждане, состава уголовного преступления данные действия образовывать не будут. Максимум — гражданин будет доставлен в полицию для профилактической беседы, или составят протокол по статье «Мелкое хулиганство». В общем, если кому-то из совершеннолетних это доставляет дискомфорт, то лучше зафиксировать происходящее на фото или видео, а после обратиться в правоохранительные органы. В принципе, можно никуда и не ходить, а выложить это в сеть, в какие-то городские паблики. Правоохранительные органы мониторят их, и, как уверен правовед, займутся проверкой информации. Если же в автобусе окажутся несовершеннолетние — то разговор с нарушителем, как и последствия для него, будут совсем иные.

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