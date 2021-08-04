Приморские полицейские разоблачили крупного мошенника

Было установлено, что 32-летний приморец зарегистрировался как индивидуальный предприниматель — глава крестьянского фермерского хозяйства. Это позволило ему обратиться в краевой минсельхоз с заявкой на получение гранта. Злоумышленник предоставил бизнес-план проекта фермы по выращиванию бычков крупного рогатого скота и получил грант в 1,4 миллиона рублей.