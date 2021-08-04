Приморские полицейские разоблачили крупного мошенника

«Обеспечено полное погашение причиненного бюджету ущерба», — сообщили в краевом УМВД.
Было установлено, что 32-летний приморец зарегистрировался как индивидуальный предприниматель — глава крестьянского фермерского хозяйства. Это позволило ему обратиться в краевой минсельхоз с заявкой на получение гранта. Злоумышленник предоставил бизнес-план проекта фермы по выращиванию бычков крупного рогатого скота и получил грант в 1,4 миллиона рублей.
Однако грантополучатель имеет и некоторые обязательства, которые приморец выполнять не спешил. Полученные деньги он потратил на личные нужды.
Когда настало время отчитаться об освоении бюджетных средств, злоумышленник сдал подложную. документацию о том, что он якобы закупал стройматериалы и оплачивал работы по строительству фермы.
За мошенничество в крупном размере приморцу грозит штраф до одного миллиона рублей и до десяти лет лишения свободы.
Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Расследование завершено и уголовное дело отправлено в суд.