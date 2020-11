Губернатор Кожемяко подал в суд на главу одного из районов Приморья

Дело попахивает неприкрытой коррупцией

Дело попахивает неприкрытой коррупцией В сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы Кавалеровского муниципального района – главы администрации Кавалеровского муниципального района Сергея Гаврикова за периоды с 1 января по 31 декабря 2017 года и с 1 января по 31 декабря 2018 года, размещённые в сети Интернет на сайте администрации Кавалеровского муниципального района, содержатся неверные сведения, что подпадает под признаки коррупции. Так в графе «Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности» Сергей Гавриков указал, что ему принадлежит «1) земельный участок площадью 5000000,0 кв. метров (5 кв. км.)», а его супруге принадлежит «2) здание нежилое площадью 366,1 кв. метров». Согласно же ответу начальника Дальнегорского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю А. БАРОНИНА земельный участок с кадастровым номером 25:04:140000:21 площадью 4500000.0 кв. метров (4,5 кв. км) оформлен в аренду с 10.11.2010 г. по 09.11.2035 г. на Гаврикова Сергея Родионовича, кадастровая стоимость земельного участка – 19 485 000 рублей. А согласно выписке из ЕГРН, нежилое здание площадью 366,1 кв. метров, с кадастровым номером 25:04:140000:23 и кадастровой стоимостью 665 910,27 рублей, расположенном на арендуемом С. Гавриковым земельном участке, принадлежит его дочери Кристине Гавриковой на праве собственности. По договору залога имущества от 10.07.2014 г. на срок с 15.07.2014 г. по 30.12.2020 г. установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости в пользу супруги Гаврикова Гавриковой Натальи Валентиновны. Таким образом Сергей Гавриков ввёл в заблуждение контролирующие органы и общественность Кавалеровского района о сведениях об имуществе, принадлежащих его семье на сумму более 20 млн рублей, что подпадает под признаки коррупции. Для чего он это сделал, остаётся загадкой. Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО уже направил заявление в Кавалеровский районный суд. Мера ответственности за коррупционные нарушения одна – отрешение от должности. Глава района Сергей Гавриков может досрочно лишиться своей должности. Заявление в суд поступило 24.09.2019 г. и зарегистрировано под номером М-426/2019. Истцом выступает Губернатор Приморского края. Ответчик - глава КМР Гавриков С. Р. Заинтересованное лицо – Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края. Судья на сегодняшний день ещё не назначен. Татьяна КУРОЧКИНА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter