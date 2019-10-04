Губернатор Кожемяко подал в суд на главу одного из районов Приморья

А согласно выписке из ЕГРН, нежилое здание площадью 366,1 кв. метров, с кадастровым номером 25:04:140000:23 и кадастровой стоимостью 665 910,27 рублей, расположенном на арендуемом С. Гавриковым земельном участке, принадлежит его дочери Кристине Гавриковой на праве собственности. По договору залога имущества от 10.07.2014 г. на срок с 15.07.2014 г. по 30.12.2020 г. установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости в пользу супруги Гаврикова Гавриковой Натальи Валентиновны.