Во Владивостоке осудили бывшего начальника жд станции

Во Владивостоке осудили бывшего начальника жд станции
Во Владивостоке осудили бывшего начальника жд станции
Сегодня, 11:42ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Экс-начальник железнодорожной станции получил 7,5 лет лишения свободы за получение взятки в крупном размере. Также Советский районный суд города назначил виновному крупный штраф.

В суде установили, что бывший руководитель железнодорожной станции взял у представителя транспортной компании 178 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство. Также, в обмен, он должен был способствовать ускорению маневровых работ по подаче и уборке железнодорожных вагонов.

Тем не менее, правоохранителям удалось выявить нарушение. В отношение бывшего начальника возбудили уголовное дело.

Экс-руководителю предстоит провести 7 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима, а также выплатить штраф — 890 тысяч рублей.

Помимо этого, осужденному в течение трех лет запрещено занимать управленческие и административные должности на госслужбе или в местном самоуправлении.

Сюжеты:
Приморье
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