Во Владивостоке осудили бывшего начальника жд станции

В суде установили, что бывший руководитель железнодорожной станции взял у представителя транспортной компании 178 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство. Также, в обмен, он должен был способствовать ускорению маневровых работ по подаче и уборке железнодорожных вагонов.
Тем не менее, правоохранителям удалось выявить нарушение. В отношение бывшего начальника возбудили уголовное дело.
Экс-руководителю предстоит провести 7 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима, а также выплатить штраф — 890 тысяч рублей.
Помимо этого, осужденному в течение трех лет запрещено занимать управленческие и административные должности на госслужбе или в местном самоуправлении.