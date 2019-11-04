Семьям погибших в Приморье моряков выплатят по миллиону

ООО «Наяда» предоставляет услуги по бункеровке судов в портах Дальнего Востока РФ, а также осуществляет перевозку наливных грузов как внутри страны, так и за границу. В настоящее время флот ООО «Наяда» включает в себя 6 танкеров-бункеровщиков, суммарный дедвейт которых составляет около 44 000 мт, и 3 буксира. Танкер «Залив Америка» был спущен на воду в 1989 году, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов.