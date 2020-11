Семьям погибших в Приморье моряков выплатят по миллиону

Страховые суммы будут выплачены через страховую компанию после завершения расследования

Страховые суммы будут выплачены через страховую компанию после завершения расследования Владелец нефтеналивного танкера «Залив Америка» (на фото), на котором в субботу в районе порта Находка произошел взрыв и погибли три члена экипажа, до конца недели обещает выплатить по 1 млн рублей компенсации семьям погибших моряков. Кроме того, ООО «Наяда» возьмет на себя все расходы по организации погребения. Жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 тыс. рублей, ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на $30 тыс. на каждого члена экипажа судна. Страховые суммы будут выплачены семьям погибших через страховую компанию после завершения расследования, сообщил судовладелец. ООО «Наяда» зарегистрировано в Находке в 1998 году. В настоящее время у компании пять учредителей-физлиц. В том числе 25% капитала принадлежит гендиректору ООО «Наяда» Евгению ГРЯЗНЫХ. В момент аварии танкер стоял на якоре в 4-м районе залива Находка в ожидании постановки к причалу под погрузку. На борту находились 12 членов экипажа. По информации компании, в момент аварии никаких ремонтных работ на танкере не производилось. В мае 2019 года судно прошло очередной ремонт и возобновляющее освидетельствование инспекции РМРС. «Причины аварии на данный момент неизвестны. Ведется следствие. Факторы, ставшие причиной данного аварийного случая, будут официально опубликованы по завершении расследования уполномоченными государственными органами», - отмечает компания. 2 ноября на танкере «Залив Америка» (судовладелец ООО «Наяда») произошел взрыв газовоздушной смеси в районе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом). Тела двух погибших подняты из воды, поиски третьего продолжаются. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Судно находится на плаву и ошвартовано у причала в порту Находка. Досье газеты «Золотой Рог» ООО «Наяда» предоставляет услуги по бункеровке судов в портах Дальнего Востока РФ, а также осуществляет перевозку наливных грузов как внутри страны, так и за границу. В настоящее время флот ООО «Наяда» включает в себя 6 танкеров-бункеровщиков, суммарный дедвейт которых составляет около 44 000 мт, и 3 буксира. Танкер «Залив Америка» был спущен на воду в 1989 году, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото с сайта ООО «Наяда».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter