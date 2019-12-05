"Трудно представить, что творится в душе у родственников"

"Трудно представить, что творится в душе у родственников"

5 декабря 2019, 10:13
Происшествия
Экс-мэр Владивостока выразил слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии в Забайкалье

Экс-мэр Владивостока выразил слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии в Забайкалье

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил соболезнования и слова поддержки родственникам, а также близким погибших в аварии с автобусом в Забайкалье:

«Узнал о трагической ДТП в Забайкалье. Количество погибших в различных источниках не совпадает. Но это статистика. А для каждого конкретного человека потеря близкого - это трагедия. Трудно представить, что творится в душе у родственников. Ведь всё произошло внезапно, не из-за болезни или других настораживающих факторов. Обычная поездка обернулась смертельной аварией. У меня тяжело стало на душе. Может, потому что я сам из тех мест и случившаяся беда срезонировала с моим состоянием. Выражаю искреннее соболезнование семьям погибших. Надеюсь, что им будет оказана помощь и поддержка».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
ТранспортВладивосток
МЭРминистерство транспортаДТПтранспортЗабайкальеТрубопроводный транспорт - 2016МЭР РФтранспорт международные перевозкиДТПобщественный транспортДТПОбщественный транспортмэр городаДТПдепартамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы