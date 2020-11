Экс-мэр Владивостока выразил слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии в Забайкалье

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил соболезнования и слова поддержки родственникам, а также близким погибших в аварии с автобусом в Забайкалье: «Узнал о трагической ДТП в Забайкалье. Количество погибших в различных источниках не совпадает. Но это статистика. А для каждого конкретного человека потеря близкого - это трагедия. Трудно представить, что творится в душе у родственников. Ведь всё произошло внезапно, не из-за болезни или других настораживающих факторов. Обычная поездка обернулась смертельной аварией. У меня тяжело стало на душе. Может, потому что я сам из тех мест и случившаяся беда срезонировала с моим состоянием. Выражаю искреннее соболезнование семьям погибших. Надеюсь, что им будет оказана помощь и поддержка». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

