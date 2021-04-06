Предприятие Владивостока обманывало не только работников, но и государство

По словам представителей прокуратуры, с работниками охранного предприятия не были заключены трудовые договоры, из-за чего сотрудники юридически не имели социальных и трудовых гарантий, пенсионные и налоговые отчисления за их работу не производились, стаж не фиксировался и главное — имелась задолженность по зарплате.