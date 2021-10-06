Транспортники призывает наладить контроль на региональном рынке грузоперевозок

Транспортники призывает наладить контроль на региональном рынке грузоперевозок
Транспортники призывает наладить контроль на региональном рынке грузоперевозок
Сегодня, 11:07ПроисшествияФото: фото пресс-службы ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока привлекли к ответственности водителя Mitsubisi Fuso, который повредил железнодорожное сооружение на улице Фадеева.

Напомним, 04 октября, в 18.30, в районе дома № 1 на улице Фадеева 52-летний приморец управлял автомашиной Mitsubisi Fuso с грузом — экскаватором DOOSAN. Транспортное средство двигалось со стороны улицы Спортивная в направлении Луговой. Во время пути водитель грузовика совершил столкновение с железнодорожным сооружением. Из-за сильного удара на проезжую часть автомобильной дороги упала пролетная балка железнодорожного сооружения, которая перекрыла две полосы движения транспортных средств.

В результате ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал. Однако выяснилось, что стаж управления водителя автомашины Mitsubisi Fuso на момент совершения ДТП составил восемь лет, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ. В отношения водителя сотрудники полиции составили восемь административных материалов. В частности, он не имел при себе документов на право управления транспортом, ОСАГО. Кроме того, автомобиль был переоборудован без соответствующего разрешения.

Такое количество правонарушений, в которых обвиняют водителя, не удивляет председателя профсоюза транспортных перевозчиков Приморья Петра Куприянова. Он отмечает, что на региональном рынке грузоперевозок много нелегальных предпринимателей, которые не особо заботятся о технической безопасности своего транспорта. Так, по данным краевой налоговой инспекции, в регионе зарегистрировано 660 автотранспортных компаний, их общий автопарк составляет 934 машины.

— При этом, по сведениям ГИБДД Приморья на декабрь 2020 года, номера получили почти 21 тысяча автомобилей, — указывает Петр Куприянов.

Профсоюз транспортников уже долгое время добивается налаживания должного контроля на региональном рынке грузоперевозок. Выявить нелегитимных перевозчиков, игнорирующих не только правовые нормы, но и элементарные правила техники безопасности, позволят рейды ГИБДД совместно с налоговиками. Кроме того, необходимо восстановить в крае систему весогабаритного контроля крупнотоннажных грузовиков, которая отсутствует с конца 2018 года.

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокПриморьеавтоперевозки
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