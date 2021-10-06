Транспортники призывает наладить контроль на региональном рынке грузоперевозок

В результате ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал. Однако выяснилось, что стаж управления водителя автомашины Mitsubisi Fuso на момент совершения ДТП составил восемь лет, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ. В отношения водителя сотрудники полиции составили восемь административных материалов. В частности, он не имел при себе документов на право управления транспортом, ОСАГО. Кроме того, автомобиль был переоборудован без соответствующего разрешения.