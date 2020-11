Школы и детсады Владивостока останутся без охраны

Трагедия в Нарьян-Маре, похоже, городских чиновников ничему не научила

Трагедия в Нарьян-Маре, похоже, городских чиновников ничему не научила Около 800 жителей Владивостока останутся без работы, так как в городе проходят массовые сокращения работников образовательных учреждений. Кадровые изменения коснуться тех, кто работает в должности сторожей или сторожей-вахтёров. Об этом сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-центре Федерации профсоюзов края. Недавняя страшная трагедия в Нарьян-Маре, когда преступник беспрепятственно зашел в детский сад, похоже, городских чиновников ничему не научила. В то время как во всем мире (в том числе у наших ближайших соседей - Китай, Корея) охрана школ и детских садов только усиливается, Владивосток, в детских садах и школах которого и без того лишь одна претензия на охрану и ее видимость, решил пойти своим путем. Интересно, далеко ли этот путь доведет?.. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

