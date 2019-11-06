Школы и детсады Владивостока останутся без охраны

Недавняя страшная трагедия в Нарьян-Маре, когда преступник беспрепятственно зашел в детский сад, похоже, городских чиновников ничему не научила. В то время как во всем мире (в том числе у наших ближайших соседей - Китай, Корея) охрана школ и детских садов только усиливается, Владивосток, в детских садах и школах которого и без того лишь одна претензия на охрану и ее видимость, решил пойти своим путем. Интересно, далеко ли этот путь доведет?..