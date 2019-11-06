Школы и детсады Владивостока останутся без охраны

Школы и детсады Владивостока останутся без охраны

6 ноября 2019, 10:32
Происшествия
Трагедия в Нарьян-Маре, похоже, городских чиновников ничему не научила

Трагедия в Нарьян-Маре, похоже, городских чиновников ничему не научила

Около 800 жителей Владивостока останутся без работы, так как в городе проходят массовые сокращения работников образовательных учреждений. Кадровые изменения коснуться тех, кто работает в должности сторожей или сторожей-вахтёров. Об этом сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-центре Федерации профсоюзов края.

Недавняя страшная трагедия в Нарьян-Маре, когда преступник беспрепятственно зашел в детский сад, похоже, городских чиновников ничему не научила. В то время как во всем мире (в том числе у наших ближайших соседей - Китай, Корея) охрана школ и детских садов только усиливается, Владивосток, в детских садах и школах которого и без того лишь одна претензия на охрану и ее видимость, решил пойти своим путем. Интересно, далеко ли этот путь доведет?..

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
Владивосток
сокращение добычисокращение добычи нефтисокращениесокращение о добычесокращение добычасокращение Россияспортивная школа олимпийского резерва "Центр югорского спорта"охрана лесовшколашколыроссийско-швейцарская студенческая научно-исследовательская школаНовопортовская школа-интернат имени Л.В. ЛапцуяШколасокращение сотрудниковНарьян-Мар
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы