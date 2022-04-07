Жительница Приморья лишилась почти миллиона рублей, вложившись в виртуальный бизнес

Жительница Приморья лишилась почти миллиона рублей, вложившись в виртуальный бизнес
Жительница Приморья лишилась почти миллиона рублей, вложившись в виртуальный бизнес
Сегодня, 17:52ПроисшествияФото: 1MI
Полиция Приморья призывает приморцев к бдительности: мошенники прибегают к разным уловкам, чтобы завладеть имуществом граждан. Об одном из недавних случае рассказали в пресс-служба МО МВД России «Дальнереченский».

В полицию обратилась 51-летняя жительница посёлка Восток Красноармейского района. На видеохостинге женщина увидела рекламу одной из известных инвестиционных компаний. Пройдя по ссылке, она зашла на сайт и зарегистрировалась в личном кабинете.

Спустя время с пострадавшей по соцсети связался «консультант» и предложил внести 11 500 рублей. После внесения денег номер счёта и проценты по нему стали отражаться в личном кабинете заявительницы в приложении, которое женщина установила на свой телефон.

Спустя время с потерпевшей связался «брокер», который убедил инвестировать более крупную сумму. Женщина оформила кредит на 948 500 рублей и перевела всю сумму на счёт злоумышлеников.

Однако вскоре с гражданкой перестали общаться представители «инвестиционной компании». Женщина поняла, что стала жертвой аферистов.

Возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в крупном размере. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Полиция напоминает: не доверяйте обещаниям о быстром заработке через сеть Интернет, особенно если вы не имеете понятия, как работает система получения прибыли на фондовых рынках. Не доверяйте заманчивым предложениям от незнакомых организаций, поступающим вам на телефон или на электронную почту. Прежде всего, убедитесь в их достоверности, а также почитайте отзывы о данной организации в сети Интернет.

Сюжеты:
Приморье
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Приморьемошенничество
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