Беспредел на кладбищах Уссурийска продолжается

Пока депутаты Горсовета города Уссурийска решают, как и кого избирать в кресло главы города, врио главы категорично игнорирует жалобы жителей и предписание прокуратуры Евгений Корж пока остается главой в качестве врио главы города Уссурийска. И несмотря на предписания прокуратуры, продолжает ничего не делать для установления законного порядка в сфере ритуальных услуг. Мы уже писали о художествах должностных лиц МКУ УГО "Управление благоустройства" под руководством Коваленко А.С. - Коррупция в Приморье прижилась даже на кладбищах, На городском кладбище Уссурийска творится нечто, Уссурийску угрожают наводнения и... новый старый мэр. Но последние события просто выходят за рамки приличий и закона. 25 сентября 2019 года предпринимателями был зафиксирован факт захоронения лиц, не имеющих супругов и близких родственников или личность которых не установлена, без гробов, в могилу глубиной 78 см вместо полутора метров. То есть людей, за которых некому заступиться, закопали в полиэтиленовых пакетах, слегка присыпав землей. Захоронение осуществляли работники МКУ УГО "Управление благоустройства" – видео уже отправлено в прокуратуру. Надеемся, меры будут приняты. Но вот сделают ли выводы чиновники и понесут ли наказание виновные? Аморальная составляющая этого проступка всем понятна, но в этих действиях есть и признаки коррупции. Постановление администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 21.03.2019 года № 638 наделяет МКУ УГО "Управление благоустройства" функциями специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Уссурийского городского округа. Постановлением Администрации УГО Приморского края от 01.03.2016 года № 526-НПА определены требования к качеству услуг предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела. Согласно документу должен быть предоставлен гроб из необрезного материала толщиной 25 мм, учитывая параметры тела умершего (рост, вес), перевозка тела на автокатафалке до кладбища, осуществлена копка могилы размером 2,2х1,0х1,7 м на отведенном участке кладбища. На погребение таких лиц специализированной службе по вопросам похоронного дела выделяются денежные средства в размере 7135 руб. 76 коп. Из них 1783 руб. 95 коп. непосредственно на гроб. (Приложение №2 к Постановлению администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 04.03.2019 года № 486-НПА). Таким образом, мы видим, что некто в МКУ УГО "Управление благоустройства", не выполняя требования указанных нормативных актов, по сути, ворует деньги государства. По-прежнему не дают хоронить в имеющиеся места на закрытых кладбищах, которые раньше были сельскими. И Федеральный закон Коржу не указ. Он подписал свое постановление и не хочет его отменять, несмотря на требования прокуратуры. Причем поражает цинизм чиновников. На жалобу в адрес Коржа в отношении Коваленко пишет ответ... сам Коваленко. По-прежнему перекрыты проезды вокруг центрального кладбища – дачники снова пишут жалобы, прокуратура выдает предписания, а начальник МКУ УГО "Управление благоустройства" Коваленко А.С. пишет отписки. СНТ «Южный», СНТ «Медик», СНТ «Учитель», СНТ «Железнодорожник», СНТ «Маяк» - дачи, расположенные за кладбищем. Дорогу к дачам и огородам 50 лет назад проложили предприятия, работникам которых выделялись участки. Вокруг были огороды, а кладбище было далеко в стороне. В начале 2000-х огороды отобрали, начались захоронения, но это не значит, что эта дорога вдруг стала принадлежать только кладбищу. Представитель администрации на кладбище заявил, что это стратегический объект и вскоре въезд будет по пропускам. А дачникам указал ездить на свои садовые участки со стороны улицы Шахтерской. Что за маразм? С чего это людям делать такой крюк? Господа кладбищенские работники не могут или не хотят контролировать ситуацию во вверенном им объекте, поэтому решили перекрыть дорогу всем без разбора. Получается абсурдная ситуация. Со слов чиновников дорога перекрыта, для того чтобы не воровали с кладбища и не кидали там мусор. При этом забора со стороны дач нет. Затем администрация нанимает охрану – получается, можно открыть дорогу? Но нет! В своих ответах в прокуратуру чиновники используют снова те же отговорки – «воруют»! Зачем тогда платите охране? Причем не малые деньги. Выходит, правы предприниматели – и перекрытие дорог, и охрана выгодны чиновникам, крышующим конкретные фирмы. Коваленко А.С. нужно, что бы люди подъезжали и шли по центральной аллее кладбища, где находится магазин его отца Сергея КОВАЛЕНКО. Его фирма размещается в кирпичном здании на территории кладбища, на муниципальной земле. На каком основании земельный участок посреди кладбища вместе со строением «смотрителя» оказался в частных руках, прокуратура уже заинтересовалась. Осталась дождаться, будут ли приняты меры или все опять закончится отписками. Вопрос по мусору, да вообще по эксплуатации кладбища также вызывает подозрения в коррупционной схеме. Во-первых, все тендеры выигрывает последние годы одна и та же фирма. Другие просто не участвуют. Почему не участвуют? Либо уже знают, что не дадут нормально работать, либо считают начальную цену слишком низкой и не выгодной. А что же единственный победитель - работает в убыток? Думается, что нет. Просто для «своей» фирмы можно принять в два раза больше работ и объемов. Тогда затрат будет меньше и появится прибыль. Во-вторых, «своя фирма» делает уборку и выпиливает деревья не там, где надо по плану, а там, где можно «продать» место. В-третьих, завышая количество вывозимого мусора, можно создавать видимость того, что на кладбище носят мусор дачники, а значит, можно оправдать перекрытие дороги. А затем объявить новый тендер, например, такой: «Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозяйных твердых коммунальных отходов на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон твердых коммунальных отходов. Сумма контракта: 1 498 680,00 рублей. (Извещение о проведении электронного аукциона от 18.07.2019 №0320300030319000034)» Ключевое слово - «несанкционированного». О том, что люди, ухаживающие за могилами предков, выпалывают на них сорняки и выкидывают мусор в контейнеры, чиновники не знают? Или им снова выгодно сваливать все на дачников? Поведение чиновников вызывает много вопросов, в том числе и у прокуратуры. Но вот ответов от них либо нет, либо ответы вызывают еще больше недоумения и новых вопросов. Максим ПРОКУДИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

