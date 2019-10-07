Водитель из мести поджег эвакуаторы во Владивостоке

Как стало известно, инцидент случился на территории автобазы, которая находится на улице Слуцкого. По имеющейся информации, мужчина сначала облил два авто горючим, а затем поджег их. Как отмечается, что мужчина таким способом решил отомстить за свое увольнение. В отношении поджигателя уже заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.