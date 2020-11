Водитель из мести поджег эвакуаторы во Владивостоке

Ему грозит до 5 лет лишения свободы

Ему грозит до 5 лет лишения свободы Во Владивостоке водитель, которого уволили без выплаты заработной платы, поджег два эвакуатора, после чего его задержали. Об этом сообщает сайт МВД Приморского края. Как стало известно, инцидент случился на территории автобазы, которая находится на улице Слуцкого. По имеющейся информации, мужчина сначала облил два авто горючим, а затем поджег их. Как отмечается, что мужчина таким способом решил отомстить за свое увольнение. В отношении поджигателя уже заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

