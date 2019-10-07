Звезда "Меридианов Тихого" пропала

Напомним, что по данным из МВД, не так давно на улице Стромынка в Москве сотрудники ДПС остановили Cadillac под управлением женщины 1980 года рождения. В общении с инспекторами ДПС она заметно нервничала, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Во время досмотра у нее был обнаружен пакет с кокаином. Позже выяснилось, что задержана актриса Наталья Бочкарёва. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.