Звезда "Меридианов Тихого" пропала

Друзья и соседи, отметившейся в скандале с наркотиками почетной гостьи кинофестиваля Натальи Бочкаревой, бьют тревогу Соседи и друзья российской актрисы Натальи Бочкаревой сообщили об исчезновении актрисы после скандала с задержанием из-за найденных у нее наркотиков. По словам соседей, артистка перестала где-либо появляться и не отвечает на звонки. «Дверь не открывает и не водит детей в школу», — добавили соседи Бочкаревой. Также сообщается, что актриса еще перестала приходить в школу-студию, которую открыла для одаренных детей. Ранее сообщалось, что у Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками. Напомним, что по данным из МВД, не так давно на улице Стромынка в Москве сотрудники ДПС остановили Cadillac под управлением женщины 1980 года рождения. В общении с инспекторами ДПС она заметно нервничала, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Во время досмотра у нее был обнаружен пакет с кокаином. Позже выяснилось, что задержана актриса Наталья Бочкарёва. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде. Однако сама артистка назвала сообщения о своем задержании ложью и пообещала подать в суд на тех, кто распространил информацию. По словам актрисы, никаких уведомлений о возбуждении уголовного дела ей не поступало. «Я не знаю, кто эту информацию выдал и кому это необходимо, но я это обязательно выясню», — отметила она. Наталья Бочкарева была почетной гостьей кинофестиваля «Меридианы Тихого», который прошел во Владивостоке в сентябре. Некоторые ее действия во время открытия фестиваля вызвали немало критики. Например, гостям не понравилось ее не совсем адекватное случаю поведение с одним из иностранных актеров: сидя на ступеньках театра, Бочкарева делала селфи с ним, при этом довольно фривольно обнимая актера и расцеловывая. По заверениям очевидцев, актер не был в восторге от навязчивого присутствия российской "звезды". Фото Vl.Ru. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

