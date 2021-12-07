Бухту Горностай во Владивостоке могут отдать под строительство города «Спутник»

Бухту Горностай во Владивостоке могут отдать под строительство города «Спутник»
Бухту Горностай во Владивостоке могут отдать под строительство города «Спутник»
Сегодня, 12:10ПроисшествияФото: Александр Сафронов / Правительство Приморского края
Не менее трех застройщиков заинтересованы участками для строительства в бухте Горностай во Владивостоке. Она может стать площадкой для строительства города «Спутник».

По данным минстроительства Приморья, как возможные варианты для строительства нового города рассматриваются земельные участки «Спутник» и «Байкал» в Надеждинском муниципальном районе, а также перспективная площадка «Щитовая» в бухте Горностай.

«Выбор данной площадки обусловлен выгодным географическим положением – всего пять минут до объездной дороги, вид на море. В развитии проекта заинтересованы не менее трех застройщиков, включая группу «ПИК», — рассказали специалисты.

Ранее на шестом Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года были озвучены планы по строительству города «Спутник». Соответствующее соглашение подписали Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород». Проект находится на стадии расчетов объема жилья, социальной и дорожной инфраструктуры и прочего.

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