Бухту Горностай во Владивостоке могут отдать под строительство города «Спутник»

Не менее трех застройщиков заинтересованы участками для строительства в бухте Горностай во Владивостоке. Она может стать площадкой для строительства города «Спутник».

По данным минстроительства Приморья, как возможные варианты для строительства нового города рассматриваются земельные участки «Спутник» и «Байкал» в Надеждинском муниципальном районе, а также перспективная площадка «Щитовая» в бухте Горностай. «Выбор данной площадки обусловлен выгодным географическим положением – всего пять минут до объездной дороги, вид на море. В развитии проекта заинтересованы не менее трех застройщиков, включая группу «ПИК», — рассказали специалисты. Ранее на шестом Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года были озвучены планы по строительству города «Спутник». Соответствующее соглашение подписали Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород». Проект находится на стадии расчетов объема жилья, социальной и дорожной инфраструктуры и прочего.

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