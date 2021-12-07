Прокуратура принялась за мэра Владивостока и дорожников

Прокуратура принялась за мэра Владивостока и дорожников
Прокуратура принялась за мэра Владивостока и дорожников
Сегодня, 15:08ПроисшествияФото: vlc.ru
Прокуратура Владивостока внесла представление мэру Константину Шестакову и возбудила административное дело. Поводом стала проверка по итогам очистки города после снегопада.

«И.о. прокурора города главе г. Владивостока и и.о. руководителя МБУ «Содержание городских территорий» внес представления об устранении нарушений закона», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокурорская проверка выявила более 125 участков автодорог, виадуков и тротуаров в неудовлетворительном состоянии. Причиной были названы ненадлежащая подготовка и организация работы профильного предприятия.

Кроме того выявлен недостаток спецтехники и персонала.

«Неутверждение администрацией г. Владивостока порядка содержания дорог общего пользования, привело к несогласованности действий оперативного штаба и отсутствию должного взаимодействия с дорожными службами и ГИБДД», — сообщили в прокуратуре.

«Бонусом» мэр и и его заместитель получили от и.о. прокурора Владивостока Виталия Маркина возбуждение дел об административных правонарушениях за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Сюжеты:
Приморье
ВладивостокпрокуратураПриморьеКонстантин Шестаков
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