Прокуратура принялась за мэра Владивостока и дорожников

«И.о. прокурора города главе г. Владивостока и и.о. руководителя МБУ «Содержание городских территорий» внес представления об устранении нарушений закона», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Прокурорская проверка выявила более 125 участков автодорог, виадуков и тротуаров в неудовлетворительном состоянии. Причиной были названы ненадлежащая подготовка и организация работы профильного предприятия.
Кроме того выявлен недостаток спецтехники и персонала.
«Неутверждение администрацией г. Владивостока порядка содержания дорог общего пользования, привело к несогласованности действий оперативного штаба и отсутствию должного взаимодействия с дорожными службами и ГИБДД», — сообщили в прокуратуре.
«Бонусом» мэр и и его заместитель получили от и.о. прокурора Владивостока Виталия Маркина возбуждение дел об административных правонарушениях за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.