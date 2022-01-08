В таёжной местности Приморья обнаружили застреленного тигрёнка

В таёжной местности Приморья обнаружили застреленного тигрёнка
В таёжной местности Приморья обнаружили застреленного тигрёнка
8 января, 16:10ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Красноармейском районе накануне нашли труп тигрёнка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили специалисты центра «Амурский тигр» в своём официальном Инстаграм-паблике.

Охотоведы пока не сообщают официально о возрасте погибшего зверя, но даже по фотографиям с места трагедии ясно: это был подросток, а не взрослая особь. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче краснокнижных животных. Браконьеров ищут полиция, охотнадзор.

Судебно-ветеринарную экспертизу проведут в центре «Амурский тигр». Также будет проведена баллистическая экспертиза для установления оружия, из которого застрелили тигрёнка. В ноябре 2021 года в Красноармейском районе уже был зафиксирован случай браконьерства в отношении амурского тигра.

Сюжеты:
Приморье
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экологияПриморье
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