В таёжной местности Приморья обнаружили застреленного тигрёнка

Охотоведы пока не сообщают официально о возрасте погибшего зверя, но даже по фотографиям с места трагедии ясно: это был подросток, а не взрослая особь. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче краснокнижных животных. Браконьеров ищут полиция, охотнадзор.
Судебно-ветеринарную экспертизу проведут в центре «Амурский тигр». Также будет проведена баллистическая экспертиза для установления оружия, из которого застрелили тигрёнка. В ноябре 2021 года в Красноармейском районе уже был зафиксирован случай браконьерства в отношении амурского тигра.