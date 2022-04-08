Госавтоинспекция бьёт тревогу: с начала года в Приморском крае получили травмы 32 ребёнка-пешехода, каждый второй — на дорогах дальневосточной столицы.

Например, как сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД, в минувшую среду, 6 апреля, зарегистрировано ДТП с участием 9-летнего мальчика в Советском районе, на улице Багратиона, 4. 50-летний водитель автомобиля Nissan Note, двигаясь со стороны улицы Бородинская в направлении Русской, сбил ребёнка, который переходил дорогу в 28 метрах от пешеходного перехода. У несовершеннолетнего травмирована нога. ГИБДД Приморья напоминает родителям о необходимости регулярно повторять с ребёнком правила безопасного поведения на дороге. Он должен знать, как надо переходить проезжую часть. Перед тем, как ступить на дорогу, нужно обязательно остановиться, посмотреть по сторонам, для привлечения внимания водителя поднять руку, и начинать движение только убедившись в том, что транспорт остановился. Также сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем пешеходам, которые также являются участниками дорожного движения, и для них, так же как для водителей, существуют Правила дорожного движения. Согласно ПДД: — пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по левой обочине навстречу движущемуся транспорту; — пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрёстках по линии тротуаров или обочин; — при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны; — в тёмное время суток пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами; — на пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как убедятся, что переход будет для них безопасен. Для привлечения внимания водителя пешеходу рекомендуется поднять руку; — в жилой зоне пешеходы имеют преимущество, но не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств. Помните, автомобиль не может остановиться мгновенно.

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