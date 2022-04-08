Убийство в «Лотосе»: в Приморье труп закопали в теплице

Убийство в «Лотосе»: в Приморье труп закопали в теплице
Убийство в «Лотосе»: в Приморье труп закопали в теплице
Сегодня, 14:28ПроисшествияФото: https://pixabay.com
Инцидент произошёл на территории некоммерческого товарищества «Лотос» в конце прошлого года. Правоохранители установили, что к убийству причастен 35-летний знакомый убитого.

Обвиняемый рассказал подробности преступления. Выяснилось, что он работал на строительстве коттеджа и жил в отведённом помещении. В тот злополучный день он с приятелями распивал спиртное. Между ними возник конфликт, строитель схватил огнетушитель и избил одного из собутыльников. Тот от полученных травм скончался. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина закопал труп в теплице.

В данное время расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый заключён под стражу.

Ранее сообщалось, что Кавалеровский районный суд приговорил местного жителя к трём годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Подробности рассказали в краевой прокуратуре. Выяснилось, что фигурант, приревновав свою сожительницу, ударил знакомого деревянной палкой по голове, чем причинил тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Сюжеты:
Приморье
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