Убийство в «Лотосе»: в Приморье труп закопали в теплице

Обвиняемый рассказал подробности преступления. Выяснилось, что он работал на строительстве коттеджа и жил в отведённом помещении. В тот злополучный день он с приятелями распивал спиртное. Между ними возник конфликт, строитель схватил огнетушитель и избил одного из собутыльников. Тот от полученных травм скончался. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина закопал труп в теплице.